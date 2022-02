Mit Künstlicher Intelligenz zu mehr Fahrkomfort

Jaguar Land Rover steht für Fahrzeuge der gehobenen bis obersten Klassen. Fahrkomfort schreiben die Briten groß. Zu dessen Steigerung setzt der Hersteller nun verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und kooperiert neuerdings mit dem Technologieunternehmen NVIDIA. Ziel ist es, gemeinsam automatisierte Fahrsysteme der nächsten Generation sowie KI-gestützte Dienste und Erlebnisse zu entwickeln und den Kunden der Marken Jaguar und Land Rover anzubieten.



Ab 2025 sollen alle neuen Fahrzeuge von Jaguar und Land Rover auf der softwaredefinierten Plattform "NVIDIA Drive" aufgebaut sein, die ein breites Spektrum an aktiven Sicherheits-, automatisierten Fahr- und Parksystemen sowie Fahrerassistenzsystemen bietet. Im Inneren des Fahrzeugs soll das System KI-Funktionen bereitstellen, darunter die Überwachung von Fahrer und Insassen sowie eine fortschrittliche Visualisierung der Fahrzeugumgebung.



Die Komplettlösung basiert auf NVIDIA Drive Hyperion", das die zentralen AV-Computer, entsprechende Software, Sicherheits- und Netzwerksysteme sowie die Umgebungssensoren umfasst. "Drive Orin" heißt das KI-Gehirn des Fahrzeugs und führt das Operating System aus, während "Drive Hyperion" vergleichbar das zentrale Nervensystem darstellt.



"Jaguar Land Rover wird einzigartige und begehrte Luxusfahrzeuge und Dienstleistungen für die anspruchsvollsten Kunden der Welt entwickeln", sagt Thierry Bolloré, Vorstandsvorsitzender von Jaguar Land Rover. Die langfristige strategische Partnerschaft mit NVIDIA werde eine Welt voller Potenzial für die zukünftigen Fahrzeuge erschließen, während das Unternehmen seine Transformation zu einem wirklich globalen, digitalen Kraftwerk fortsetze.



Jensen Huang, Gründer und Chef von NVIDIA, prophezeit: "Die Autos der nächsten Generation werden die Automobilindustrie zu einer der größten und fortschrittlichsten Technologiebranchen machen." Flotten von softwaredefinierten, programmierbaren Autos würden neue Funktionalitäten und Dienste für die gesamte Lebensdauer der Fahrzeuge bieten. "Wir freuen uns sehr, mit Jaguar Land Rover zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des Verkehrs neu zu gestalten und die fortschrittlichsten Autos zu entwickeln."



Hierfür sind noch Schritte zu gehen. So will Jaguar Land Rover selbst entwickelte Rechenzentrumslösungen mit "NVIDIA DGX" für das Training von KI-Modellen und die auf "NVIDIA Omniverse" basierende Software "Drive Sim" für physikalisch genaue Simulationen in Echtzeit nutzen. Die softwaredefinierten Funktionen von Jaguar Land Rover und die durchgängige Verifizierungs- und Validierungsarchitektur sollen die umfassende Bereitstellung innovativer assistierter und automatisierter Fahrdienste während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs über Over-the-Air-Software-Updates ermöglichen.

