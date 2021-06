Mit Hyundai live durch die "Grüne Hölle"

Die 24 Stunden auf dem Nürburgring gehören zweifellos zu den berühmtesten Autorennen weltweit. Das Spektakel in der "Grünen Hölle" ist dem Formel-1-Grand-Prix von Monaco, den 500 Meilen von Indianapolis oder den 24 Stunden von Le Mans ebenbürtig. In zahlreichen Klassen wird vom 5. bis zum 6. Juni 2021 um Siege und Trophäen gefahren. Auch Hyundai ist am Start.



Besonderer Service für die Fans: Hyundai überträgt den kompletten Langstreckenklassiker auf der Nordschleife im Livestream. Der koreanische Autohersteller tritt in der Eifel mit den Rennwagen i30 N TCR sowie dem neuen ELANTRA N TCR und einem speziell für dieses Rennen neu aufgebauten i20 N an. Der ELANTRA N TCR sowie der i20 N feiern ihre Premiere beim 24-Stunden-Rennen.



Beim Livestream werden zwei Kameraperspektiven angeboten, einschließlich Onboard-Aufnahmen. Erreichbar ist der Livestream unter hyundai-n.com. Der Stream beginnt am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Rennstart und läuft bis zum Rennende am Sonntag um 15.30 Uhr. Hyundai verspricht den Fans damit Rennaction live von zu Hause.



Der neue ELANTRA N TCR wird bei seinem ersten Einsatz beim Langstreckenrennen vom deutschen Trio Marc Basseng, Manuel Lauck und Moritz Oestreich pilotiert, im i30 N TCR übernehmen die Deutschen Luca Engstler und Hendrik Still sowie Jean-Karl Vernay aus Frankreich das Steuer. Und der i20 N wird von dem erfahrenen Hyundai Team Engstler in der Klasse SP2T eingesetzt.



"Mit jedem Rennen bauen wir das aufregende High-Performance-Image unserer N-Hochleistungsmodelle und den Ruf von Hyundai als erfolgreicher Hersteller im Motorsport weiter aus", sagt Thomas Schemera, Executive Vice President und Global Chief Marketing Officer der Hyundai Motor Company.

