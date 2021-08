Mit gutem Licht gewinnen

Für "Gutes Licht! Gute Fahrt!" sorgen Autohäuser und Kfz-Werkstätten mit dem Licht-Test 2021. Wer seine Fahrzeugbeleuchtung im Oktober überprüfen lässt, hat neben einem Plus an Verkehrssicherheit auch die Chance, ein Auto zu gewinnen: einen neuen Dacia Duster Comfort TCe 100 ECO-G mit kombiniertem Autogas- und Benzinantrieb. Die Licht-Test-Partnerschaft besiegelten jetzt ZDK-Präsident Jürgen Karpinski und Dacia Deutschland-Geschäftsführer Christophe Mittelberger in der Dacia-Zentrale in Brühl.



"Die hohen Mängelquoten zeigen, dass die regelmäßige Überprüfung absolut sinnvoll ist. Mit der kostenlosen Sichtprüfung erbringt das Kfz-Gewerbe jährlich eine geldwerte Serviceleistung im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich", so Karpinski.



"Nur wenn das Fahrzeuglicht funktioniert und korrekt eingestellt ist, haben Autofahrerinnen und Autofahrer gute Sicht und werden von anderen wahrgenommen. So kommen alle am Straßenverkehr Teilnehmenden gut und sicher durch die dunkle Jahreszeit", ergänzt Mittelberger.



Die Teilnahme am Licht-Test und am Gewinnspiel ist simpel: Ein Foto von sich und der neuen Licht-Test-Plakette auf der Windschutzscheibe auf www.licht-test.de hochladen und kommentieren, warum es sich lohnt, zum Licht-Test zu fahren.

