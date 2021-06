Mit Ford "On Track": Hier spielt die Musik

Egal, ob swingender Jazz oder fetziger Rock 'n' Roll: Mit etwas Musik lässt sich im Auto so manche Situation entspannter ertragen. Ermüdende Nachtfahrten oder nervende Staus verlieren mit musikalischer Untermalung etwas von ihrem Schrecken. Doch erst mit der richtigen Sound-Anlage und entsprechender Technik an Bord werden Autofahrten auch zu einem echten Hörgenuss.



Bei vielen Autobauern macht deshalb der Ton die Musik. Das heißt: Die Hersteller sind ständig auf der Suche, um mehr über die Vorlieben ihrer Kunden zu erfahren. Eine besonders pfiffige Idee präsentieren die Klangvirtuosen der Marke Ford. Denn der in Köln ansässige Konzern unterstützt das Forschungsprojekt "On Track - Studien zu Auto und Mobilität". Dabei wird die mobile Audionutzung untersucht. Da spitzt der Kunde ganz bestimmt die Ohren.



Ziel der Studie ist es, herauszufinden, welche Audioinhalte die Befragten außerhalb des eigenen Zuhauses und besonders während der Autofahrt nutzen. Erste wichtige Erkenntnis: Das Auto ist der zentrale Ort für die mobile Audionutzung. Rund zwei Drittel der Befragten hören außerhalb des eigenen Zuhauses Musik, Nachrichten oder Podcasts.



90 Prozent der mobilen Hörer geben an, dass sie beim Autofahren gerne das Radio aufdrehen. Mit Abstand am beliebtesten unter Radiohörern sind Musik (90 Prozent), gefolgt von Nachrichten (58 Prozent) sowie Meldungen aus der Region (49 Prozent).



Mehr als die Hälfte der Befragten lauschen Audioinhalten im Auto mit einem klassischen UKW-Radio (55 Prozent). Abspielsysteme für Tonträger (36 Prozent) und das Smartphone (33 Prozent) sind ebenfalls wichtige Endgeräte für die Audionutzung im Auto, nur ein Viertel setzt auf ein digitales DAB+ Radio (25 Prozent).



Bei Ford sitzen Musikliebhaber jetzt in der ersten Reihe. Denn bei dem B&O-Sound-System können Ford-Fahrer und Passagiere den Klangcharakter mit einem einzigen Tastendruck genau nach ihren Wünschen bestimmen. Dabei haben Nutzer die Qual der Wahl - und zwar zwischen "hellen", "energetischen", "entspannten" und "warmen" Sounds.



Darüber hinaus gibt es noch fünf programmierte Klangoptionen: "Benutzerdefiniert", "Lounge", "Neutral", "Party" und "Podcast". "Ob die Insassen im Fahrzeug lieber klassische Musik, die aktuellen Hits oder einen Podcast hören möchten - das Klangpotenzial sollten sie dabei stets bestmöglich ausschöpfen können", erläutert Jan Schroll, Connectivity Manager bei Ford of Europe. Das neue Beosonic-System von Ford mache die hierfür erforderlichen Einstellungen nun spürbar einfacher und intuitiver - "für perfekten Audiogenuss", betont Jan Schroll. B&O-Soundsysteme sind übrigens für alle Pkw-Baureihen von Ford erhältlich und für jedes Modell passend gestaltet und abgestimmt, teilt der Hersteller mit.



Der Clou: Beosonic ist in ausgewählten Modellen des Ford EcoSport, Fiesta, Focus, Kuga und Puma mit B&O-Soundsystemen sogar schon vorinstalliert. Das klingt gut. Denn da steht dem perfekten Hörgenuss eigentlich nichts mehr im Weg.



Ralf Loweg / mid

