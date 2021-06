Mit einem Klick zum neuen Auto

Praktisch und entspannt ist der Autokauf im Netz. Doch gibt es auch Nachteile. Experten geben Tipps rund um den Fahrzeugerwerb per Klick.



Stellt man sich beispielsweise einen Neuwagen selbst zusammen, sind die einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten nicht immer leicht zu durchschauen. Bestimmte Ausstattungsvarianten gibt es nur im Paket mit anderen - möglicherweise teuren - Extras. Beim Hersteller direkt sind die Konfigurationsmöglichkeiten oft größer.



Der ADAC rät, gründlich zu recherchieren und vor dem Kauf alle Optionen durchzuspielen. Eine Probefahrt ist bei einem Online-Kauf nicht möglich. Hier gilt es, sich im Vorfeld so gut wie möglich über das Wunschmodell zu informieren. "Die Plattformen 'ADAC Autotest' und 'ADAC Autosuche' können dabei helfen", teilt der Autoclub hierzu mit.



Manche Anbieter liefern das Fahrzeug bis vor die Haustür, manche zu einer Abholstation. Auch die Zulassung beziehungsweise Kurzzeitkennzeichen sind oftmals im Service inbegriffen. Wichtig: "Vorab auf etwaige Zusatzkosten achten", raten die Experten.



Bezahlt wird üblicherweise per Überweisung. Einige Portale bieten eigene Bezahlmodelle mit einer Anzahlung zur Reservierung. Der Restbetrag wird zunächst angewiesen und erst bei Übergabe des Wagens freigegeben. Weniger geeignet seien wegen der Höhe des Kaufpreises jedoch andere Bezahlmöglichkeiten wie "PayPal", sagt der ADAC.



Wenn das gelieferte Auto jedoch nicht den Erwartungen entspricht, hat der Käufer - wie bei allen im Internet erworbenen Waren - ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Der Verkäufer kann dafür ein Nutzungsentgelt für bereits gefahrene Kilometer oder für die Abholung verlangen.

