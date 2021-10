Mit drei Worten an jedes Ziel der Welt

Bei Berliner Pizzadiensten ist sie unbeliebt: die Waldstraße. Denn es gibt sie in der Hauptstadt insgesamt zwölfmal. So manche Pizza hat daher ihren Kunden nie erreicht - oder war schon kalt. Was bei Pizza ärgerlich ist, kann bei Notfällen lebensgefährlich sein. Denn wer einen Notruf absetzen will, ist oft nicht in der Lage, seinen Standort mitzuteilen - schon gar nicht ohne Verbindung zum Datennetz. Wer eine eindeutige und netzunabhängige Positionsbestimmung benötigt, kommt daher um what3words nicht herum. Das Unternehmen hat den gesamten Globus in 3x3 Meter große Quadrate aufgeteilt. Und jedem dieser 57 Milliarden Quadrate eine exakte Bezeichnung verpasst, die aus nur drei Wörtern besteht.



Chris Sheldrick war es leid, dass seine Musiker ständig zu den falschen Locations fuhren, weil die Adresseingaben ungenau waren. Der Inhaber einer Londoner Musiker-Agentur begann, bei seinen Aufträgen die exakten GPS-Koordinaten anzugeben. Aber die 16-stelligen Zahlen stellten sich im täglichen Umgang als zu sperrig heraus. Also begann Sheldrick mit Freunden an einer anderen Lösung zu tüfteln. Seine Idee: Jedem Punkt auf der Welt eine Kombination aus maximal drei Wörtern zuzuordnen und eine App zu entwickeln, in der die Zuordnungssystematik gespeichert ist. Insgesamt reichten 40.000 Wörter aus, um 57 Milliarden Quadraten von 3x3 Metern Größe über den gesamten Globus einen Namen zu geben.



Wer die kostenlose what3words-App auf seinem Smartphone installiert hat, sieht zunächst seine eigene Position auf einer Karte, die mit einem Gitternetz hinterlegt ist. Ein Fingertipp auf eines der Quadrate - und schon erscheint die entsprechende Wortkombination. Der Clou von what3words ist die Genauigkeit. Die engmaschige Aufteilung ermöglicht Verabredungen auf dem Weihnachtsmarkt, ohne vorherige Klärung, welcher Glühweinstand gemeint ist. Oder spontane Treffen im Park, am Strand oder auf der Skipiste - an Locations also, die über keinerlei Orientierungspunkte wie Hausnummern verfügen.



Für Clare Jones, Chief Commercial Officer (COO) von what3words, ist dies und die Genauigkeit von entscheidender Bedeutung: "Wer einmal in einer Tiefgarage geparkt hat und den richtigen Eingang zu einem Wohn- oder Bürokomplex sucht, der weiß es zu schätzen, punktgenau an die richtige Stelle geschickt zu werden."



Dazu benötigt what3words keine Datenverbindung, nur den GPS-Sensor des Smartphones. In der fünf Megabyte großen App berechnet ein Algorithmus offline die Zuordnung für alle 57 Milliarden Quadrate. Sogar die Navigation zum Ziel ist offline möglich - dank einer Kombination des Sensors mit einem in die App integrierten Kompass.



Bei der Zuordnung der Adressen achtete what3words darauf, ähnlich klingende Kombinationen räumlich sehr weit voneinander zu entfernen, um Fehleingaben zu vermeiden. Quadrate in häufig frequentierten Gebieten bekamen zudem einfachere Begriffe und kürzere Worte als solche im Pazifischen Ozean oder in der Sahara. Und wenn ein deutscher Nutzer seine Drei-Wort-Adresse an einen fremdsprachigen Nutzer schickt, wird diese automatisch in der Sprache des Empfängers angezeigt. 50 Sprachen sind in der App hinterlegt.



Die Vorteile sind evident: Millionen von Menschen haben die App installiert, neben Liefer- und Kurierdiensten nutzen viele andere Unternehmen täglich what3words - in mehr als 193 Ländern. Logistikunternehmen haben herausgefunden, dass sie die Zustellung auf der letzten Meile dank what3words um bis zu 42 Prozent schneller erledigen können.



Mercedes-Benz hat what3words bereits 2017 in seine Navigationssysteme integriert, die eine Drei-Wort-Adresse sogar per Spracheingabe erkennen. Ford und Mitsubishi sind inzwischen gefolgt, ebenso die Deutsche Bahn oder die britische NetworkRail. Porsche hat in seiner Navigation für Elektroautos jede Ladesäule mit einer what3words-Adresse versehen. Und der britische Motorrad-Hersteller Triumph bietet what3words für seine Navigations-App an, damit Biker auch Offroad ihre Ziele finden.



Aber auch wer unmotorisiert unterwegs ist lernt die exakte Ortsbestimmung zu schätzen: So haben Outdooractive und Beeline Velo in ihren Apps für Wanderer oder Mountainbiker ebenfalls what3words integriert und erleichtern so die Tourenplanung. Alle Start- und Zielpunkte sind mit einer Drei-Wort-Adresse versehen - ebenso Hütten, Unterkünfte und Ausflugsziele.



Clare Jones: "In Zukunft wird what3words besonders für Lieferdrohnen oder autonome Fahrzeuge wichtig. Die können nicht nach dem Weg fragen und benötigen eine exakte Adresse für ihre Destination. Außerdem planen wir eine Erweiterung auf Wearables wie Smart-Watches, um auch unabhängig vom Smartphone zu werden." Mit einem Kooperationspartner ist ein Helm geplant, der mit eingebauter Gegensprechanlage und Head-up-Display per what3words navigieren kann.



Besonders stolz ist die what3words-COO aber darauf, dass überall auf der Welt immer mehr Notfalldienste und NGOs den Service nutzen: "Wir hören beinahe jeden Tag von Menschen, die in Not geraten sind und mit what3words lokalisiert und rechtzeitig erreicht werden konnten."



Christoph Reifenrath / mid

