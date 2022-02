Mit der Kraft der zwei Herzen

Mannheim. Deutschland hat seit Jahren eine Konstante. Immer und immer wieder. Einmal steht sie in Konkurrenz mit anderen Marken, dann wieder mit der aus dem eigenen Haus. Für alle bleibt nur Platz zwei, denn der Golf ist der Zulassungskönig. Das liegt sicherlich am hervorragenden Image, aber auch an der Vielfalt – vom sparsamen Diesel über den Kombi bis hin zum sportlichen GTI oder R. Da die ID-Modelle den elektrischen Part bei VW abdecken, schnappt sich der Golf die Zwittermodelle, die Hybrid-Antriebe. Und da gibt es einen, der es in sich hat – und deshalb auch GTE heißt.

Wenn sie richtig benutzt werden, vereinen Plug-in-Hybrid-Modelle das Beste aus zwei Mobilitätswelten: Auf kurzen Strecken und in der Stadt übernimmt ein E-Motor die lautlose und lokal emissionsfreie Fortbewegung, auf der Langstrecke schaltet sich ein Verbrenner zu, bietet genügend Reichweite – und unkompliziertes und vor allem schnelles Nachtanken. Aufgeladen wird die Batterie extern über das Stromnetz per Stecker, beim Fahren vor allem über die Rekuperation – denn bei jedem Bremsvorgang wird die Rückgewinnung aktiv und Energie in die Batterie zurückgespeist. Im Modus „Hybrid“ steht die E-Maschine unterstützend zur Verfügung. Das senkt den Verbrauch und verlängert die elektrische Reichweite.

Volkswagen Golf GTE Verbrennungsmotor: Vierzylinder-Benziner; Hubraum: 1395 ccm; Leistung: 111 kW / 150 PS; Max. Drehmoment: 250 Nm E-Motor: 80 kW / 110 PS; Max. Drehmoment: 330 Nm; Batteriegröße: 13 kWh Max. Systemleistung: 180 kW / 245 PS; 400 Nm Antrieb: Frontantrieb, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe Höchstgeschw.: 225 km/h Beschleunigung: 6,7 Sekunden von 0-100 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 1,7 l Benzin; 12,4 kWh; Testverbrauch: 4,3 l Schadstoffklasse: Euro 6d-ISC-FCM CO2 Emissionen: 38 g/km Länge: 4287 mm, Breite: 1789 mm, Höhe: 1484 mm Leergewicht: 1624 kg Preis: 41 940 Euro Serienausstattung: Digitale Instrumente und Infotainmentsystem, Klimaautomatik, schlüsselloses Startsystem, LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, Leichtmetallfelgen, diverse Assistenz-Systeme. se

Bei unserem Testwagen dauert der Ladevorgang ungefähr fünf Stunden – an der Haushaltssteckdose. Somit kann derjenige, der das Glück hat, eine eigene Garage zu besitzen, auch ohne einen Wallbox genannten Schnelllader den Strom bequem über Nacht in die Batterie fließen lassen. Im optimalen Fall reicht das am kommenden Tag für rund 60 rein elektrisch gefahrene Kilometer.

Ausgefeilte Aerodynamik

Der Plug-in-Hybridantrieb des Golf GTE besteht aus einem 1,4-Liter-Turbobenziner mit 150 PS, dem Hybridmodul mit der E-Maschine (110 PS), einem sechsgängigen Doppelkupplungsgetriebe sowie einer neuen Lithium-Ionen-Batterie. Der Antrieb entwickelt eine höchste Systemleistung von 245 PS und ein maximales Systemdrehmoment von fetten 400 Newtonmetern an Kraft. Dank seiner ausgefeilten Aerodynamik kann der Golf rein elektrisch bis zu 130 km/h fahren.

Äußerlich unterscheidet sich der GTE bis auf seine Schriftzüge und den Wabengrill am Bug kaum von den anderen Modellen. Innen locken sehr angenehme Sportsitze, ein griffiges Lenkrad, das digitale Cockpit mit dominantem Bildschirm daneben und der nun bei VW übliche kleine Wählhebel in die Golf-8-Welt. Es überrascht nicht, dass alles sehr hochwertig wirkt, bestens verarbeitet ist. Und leider überrascht es auch nicht, dass alle Einstellungen, die über das zentrale Display getätigt werden müssen, mühsam und teilweise kompliziert zu erreichen sind. Immer wieder beginnt auch bei Kleinigkeiten wie der Temperaturverstellung die Suche nach den Tasten – und der Blick muss dabei die Fahrbahn verlassen. Dazu kommt, dass das Navi ab und an einfach keine Lust hat, auf die richtigen Wege zu führen.

Der Antrieb passt super. Wie an einem Band gezogen saust der Golf los – das Doppelkupplungsgetriebe erinnert an eine Eingangautomatik. Vor allem das schnelle Zwischenbeschleunigen macht richtig Spaß. Unmerklich schaltet sich unter Last der Verbrenner zu und erweist sich auch auf Landstraßen und Autobahnen als munterer Begleiter. Dabei bleibt er im Test beim Verbrauch moderat – mit 4,3 Litern. Das Sportfahrwerk erlaubt hohe Kurvengeschwindigkeiten, ist aber als Gesamtpaket komfortabel. Staat und VW subventionieren den GTE mit 6750 Euro. Hier hört also der Spaß nicht auf.