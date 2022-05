Mit dem Plug-in-Hybrid schnell zu grünem Strom

Grüner Strom macht Elektromobilität erst verträglich fürs Klima. Mit der "Jetzt Laden App von Green Mobility" soll das schnell und einfach funktionieren. Autohersteller Mitsubishi stellt Kunden diese App bereit.



Im Kooperationstarif zwischen Mitsubishi Motors Deutschland und Maingau Energie profitieren die Kunden von günstigen Ladepreisen ohne Grundgebühr und ohne Vertragslaufzeit. Die App bietet vielfältige Möglichkeiten wie eine übersichtliche Kartenansicht mit über 250.000 Ladepunkten in ganz Europa, Echtzeit-Informationen zur Verfügbarkeit von Ladepunkten, Navigation zur Ladesäule sowie das Starten von Ladevorgängen direkt via App. Mögliche direkte Zahlungen über die App sowie eine übersichtliche Auskunft über bereits erfolgte Ladevorgänge sind weitere Komfortfeatures.



Die Kombination aus 2,4 Liter Benzinmotor und zwei Elektromotoren entwickelt im Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid eine Systemleistung von 138 kW/188 PS. Im rein elektrischen Fahrmodus ist dank der 13,8 kWh starken Fahrbatterie eine Reichweite von bis zu 61 Kilometern (nach NEFZ) möglich. Das Fahrzeug besitzt einen "Super All Wheel Control"-Allradantrieb, der in allen Ausstattungslinien serienmäßig an Bord ist - ebenso wie eine fünfjährige Herstellergarantie sowie acht Jahre Garantie auf die Fahrbatterie (bis 160.000 km).

