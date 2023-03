Mit dem Opel Vivaro in den Abenteuerurlaub

Eigentlich ist er ein kleines Nutzfahrzeug fürs Gewerbe, der Opel Vivaro. Doch kann er noch etwas mehr: Als Alpincamper wird er jetzt zum praktischen, komfortablen Wohn- und Reisevan.



Die Spezialisten aus dem bayerischen Lenggries bauen den Blitz-Van zu einem umfangreich ausgestatteten Reisemobil um - und das in gleich zwei Varianten: Der Alpincamper Vivaro 2 bietet komplett ausgestattet mit Wohnraum viel Platz für bis zu zwei Personen; im Alpincamper Vivaro 4 können vier Personen ihren mobilen Alltag bewältigen oder bequem auf Tour gehen.



Von Hause aus bringt der Opel Vivaro schon einiges mit: Serienmäßig an Bord sind Klimaanlage, Multimediasystem samt digitalem Radioempfang und zahlreiche Assistenzsysteme wie Brems- und Berganfahr-Assistent, Geschwindigkeitsregler und Parkpilot am Heck, was das Rangieren erleichtert.



Auf herausforderndes Terrain sind die Alpincamper Vivaro mit dem Opel-Schlechtwege-Paket inklusive 25 Millimeter mehr Bodenfreiheit und dem Traktionssystem Intelli-Grip für Sand, Matsch und Schnee vorbereitet. Der Zweiliter-Diesel mit einer Leistung von 106 kW/145 PS und durchzugsstarken 370 Newtonmeter Drehmoment bietet in Verbindung mit der sanft schaltenden 8-Stufen-Automatik ein flottes Vorankommen.



Preise für die Camper-Varianten des Opel Vivaro gibt es auf Anfrage bei Alpincamper. Ebenso erstellen die Umbauspezialisten auf Wunsch individuelle Finanzierungs- oder Leasing-Angebote.

