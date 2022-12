Mit dem Lexus RX auf der sicheren Seite

Im Crashtest der unabhängigen Prüforganisation Euro NCAP wurde der Lexus RX mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet. Mitverantwortlich für die Bestwertung ist das serienmäßige Lexus Safety System + der neuesten Generation, das gemeinsam mit weiteren Fahrerassistenten im Alltag unterstützt und dabei hilft, Gefahren zu erkennen und Unfälle zu vermeiden.



In allen vier Testkategorien erzielte der Premium SUV Topergebnisse: Der Schutz erwachsener Insassen wurde mit 90 Prozent bewertet, die Sicherheit von Kindern mit 87 Prozent. Beim Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer erreichte der RX 89 Prozent und für die Assistenzsysteme sogar überragende 91 Prozent

.

Lexus hat hierfür mehrere Verbesserungen vorgenommen: Das Pre-Crash Safety System (PCS) nutzt jetzt eine Kombination aus Radar und Kamera. Durch den vergrößerten Arbeitsbereich und eine verkürzte Reaktionszeit lassen sich jetzt noch mehr Gefahren früher erkennen. Der Kreuzungsassistent beispielsweise bemerkt beim Abbiegen Gegenverkehr und querende Fußgänger und minimiert das Risiko möglicher Zusammenstöße.



Der Notfall-Lenkassistent hilft mit gezielter Lenk- und Bremsunterstützung bei Ausweichmanövern. Das PCS registriert darüber hinaus eine plötzliche, unbeabsichtigte Betätigung des Gaspedals bei niedriger Geschwindigkeit - und kann so eine potenziell gefährliche Beschleunigung verhindern.



Neben einem Querverkehrs-Assistenten hinten, der beim Zurücksetzen aus einer Parktasche vor anderen sich nähernden Fahrzeugen warnt und bei Bedarf ein Bremsmanöver durchführt, steht ein vorderer Querverkehrs-Assistent als Teil des optionalen erweiterten Sicherheitspakets zur Wahl. Er überwacht mittels Radar die Umgebung und warnt den Fahrer etwa an schlecht einsehbaren Ausfahrten vor Verkehrsteilnehmern, die sich von den Seiten nähern.



Der Safe Exit Assist verbindet die elektromechanische Türöffnung E-Latch mit dem Totwinkel-Assistenten. Erkennt dieser Fahrradfahrer oder motorisierte Verkehrsteilnehmer, die sich von hinten nähern, wird eine optische und akustische Warnung ausgelöst und ein Entriegeln der Türen verhindert.



Der Fahrer-Monitor nutzt eine über dem Lenkrad angebrachte Kamera, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu überwachen. Bei Anzeichen von Müdigkeit oder Ablenkung wird der Fahrer gewarnt. Sollte er nicht reagieren, ist das System sogar in der Lage, das Fahrzeug zu verlangsamen oder anzuhalten. Die aktivierte Warnblinkanlage warnt den nachfolgenden Verkehr.



Der proaktive Fahrassistent kommt bei niedriger Geschwindigkeit in der Stadt zum Einsatz. Er nutzt die Frontkamera des Fahrzeugs, um Gefahren wie Fußgänger, die gerade die Straße überqueren oder am Straßenrand entlang gehen, Radfahrer und parkende Autos zu erkennen. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung reagiert vorausschauend auf den weiteren Streckenverlauf und passt Abstand und Tempo entsprechend an. Der Spurführungs-Assistent hält den Lexus RX sicher in der Spur, während die Verkehrszeichenerkennung auf gültige Tempolimits hinweist. Für perfekte Ausleuchtung bei Nacht sorgt der automatische Wechsel zwischen Abblend- und Fernlicht - je nach Ausstattung komplettiert mit einem automatischen bzw. adaptiven Fernlicht-Assistenten.



Alle Systeme profitieren zudem von drahtlosen Over-the-Air-Software-Updates: Selbst nach Auslieferung des Fahrzeugs lassen sie sich weiterentwickeln und um neue Funktionen ergänzen - und das aus der Ferne ohne Werkstattbesuch.

