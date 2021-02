  Mit dem Jeep sicher durch den Winter

Wenn der Winter in seiner ganzen Vielfalt Einzug hält, wird das Autofahren zur echten Herausforderung. Wer dann auf einen Jeep zurückgreifen kann, darf sich glücklich schätzen. Denn im Jeep Renegade und Compass 4xe ist das Fahren auf Schnee und Eis sicherer und einfacher, und das dank des Vierrad-Hybridantriebs und Funktionen wie der serienmäßigen elektrischen Standheizung, der Selec-Terrain Traktionskontrolle und dem "Snow"-Fahrmodus.



Weiterer Vorteil: Die Powerloop-Funktion sichert die Reichweite und Batterie-Funktionalität, und das selbst bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius.



Ist die Fahrbahn nass, rutschig oder vereist, werden Renegade und Compass 4xe zu echten 4x4-Fahrzeugen. Das System startet automatisch den Verbrennungsmotor, der die Vorderräder antreibt und das Fahrzeug in einen eAWD verwandelt. In dieser Hybridkonfiguration - Verbrennungsmotor treibt die Vorderräder, Elektromotor treibt die Hinterräder - leisten die 4xe Modelle S und Trailhawk bis zu 177 kW/240 PS und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von rund 200 km/h.



Ist wiederum der "Snow"-Fahrmodus im Einsatz, sind alle Systeme des Fahrzeugs auf verschneite Fahrbahnen eingestellt, vom Ansprechverhalten des Motors/Getriebes bis hin zur Kalibrierung der elektronischen Traktions- und Stabilitätskontrolle. So erlaubt "Snow" vor allem mehr Radschlupf, um einerseits Traktion aufbauen zu können und andererseits zu verhindern, dass sich vor den Antriebsrädern Schneekeile aufhäufen.



Auch bei der Bewältigung von Bergstraßen können der Jeep Renegade und Compass 4xe punkten, indem sie ihr Active Drive Low Vierradantriebs-System mit Hybrid-Technologie einsetzen, mit dem eine verbesserte Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten und ein Maximum an Drehmoment und Traktion möglich ist.



Die Bergabfahr-Hilfe Hill-Descent-Control, die auf anspruchsvollen Gefällestrecken automatisch die Geschwindigkeit begrenzt, ist serienmäßig an Bord. Um auch die rutschigsten Steigungen und stark verschneiten Strecken zu meistern, ohne Gefahr zu laufen, sich festzufahren, sorgt der Betriebsmodus 4WD Lock zusammen mit dem "Snow"-Modus des Selec-Terrain für einen permanenten Vierradantrieb.



Und in der City? Im voll elektrischen Betriebsmodus "Electric" nutzen die Modelle einzig den Elektromotor für den Antrieb der Hinterräder, und können so bis zu 50 Kilometer weit und 130 km/h schnell fahren. Der Verbrennungsmotor schaltet sich nur dann ein, wenn es nötig ist, vor allem bei Kickdowns, oder wenn der Batteriestand niedrig ist.