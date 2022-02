Mit dem BMW 8 X Jeff Koons fährt ein Kunstwerk vor

In einer Auflage von 99 Exemplaren entstand in enger Zusammenarbeit zwischen dem Künstler Jeff Koons und BMW die limitierte Edition des M850i xDrive Gran Coupe. Mit The 8 X Jeff Koons wird das am aufwändigsten gestaltete Fahrzeug in der Firmengeschichte von BMW präsentiert. Den Preis gibt es auf Anfrage.



Urban- und Pop-Art-Künstler Koons : "Meine Edition des BMW 8er Gran Coupe ist mein absolutes Traumauto! Ich kann es kaum erwarten, in meinem 8er Gran Coupe herumzufahren und ich hoffe, dass alle anderen ebenso viel Gefallen daran finden werden wie ich."



Pro Woche können nur vier Karossen lackiert werden. Das Interieur soll mit der Verarbeitung hochqualitativer Materialien, feinsten Ledern und einer eingelassenen Signatur des Künstlers beeindrucken. Die Sitze sind in Rot- und Blautönen gehalten, den Farben von Superhelden aus dem Comic-Universum sowie von BMW M.



Entlang der Oberfläche des Fahrzeugs verbreitern sich die Linien von der Motorhaube hin zum Kofferraum und vermitteln so ein Gefühl der Vorwärtsbewegung, genau wie das "Pop!" und die Windwirbel. Die blaue Farbe soll dabei an die Weiten des Weltalls erinnern.



"Mir gefällt die Idee, dass das Fahrzeug für die ganze Welt zugelassen ist. Was zählt ist doch schließlich, in welcher Verbindung wir alle zueinanderstehen und unser Bewusstsein über all das, was uns umgibt. Für den Fahrer und alle Insassen entsteht so ein besonderes Gefühl der Freude. Das ist es, was mein Fahrzeug zu bieten hat", betont Koons



The 8 X Jeff Koons wird in Manhattan auf dem Rockefeller Plaza für eine breite Öffentlichkeit zu sehen sein, bevor ein Fahrzeug der Edition, von Jeff Koons signiert, am 4. April bei Christie's in New York versteigert wird. Alle Erlöse aus dem höchsten Gebot gehen an das International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Der gemeinnützigen Organisation ist Jeff Koons persönlich seit über zwei Jahrzehnten verbunden.

