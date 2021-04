Mit "Cupra Priority" schnell zum individuellen Auto

"Cupra Priority" heißt ein neuer digitaler Kundenservice der spanischen Automarke Cupra. Diese Dienstleistung soll Konfigurierung, Bestellung und Lieferung des Wunsch-Fahrzeugs vereinfachen, transparent machen und beschleunigen. Zu den Vorteilen gehört eine kurze Lieferzeit: In 30 Tagen kann der Kunde in seinen neuen Cupra Formentor e-Hybrid einsteigen. Dabei kann der gesamte Lieferprozess vom Kunden digital nachverfolgt werden.



Zum Service gehört auch die individuelle Anpassung des Angebots, die Flexibilität des Produktionsprozesses und die Optimierung des Bestandsmanagements. Darüber hinaus gibt es kostenlos das Service-Paket "CupraCare", das den Concierge Service, zehn Jahre Mobilitätsgarantie, bis zu vier Jahre "ReifenCare" und 24 Monate Smart Mobility beinhaltet.



Der Service basiert auf dem digitalen "Cupra Tracking Tool", das auf der offiziellen Website der Marke zu finden ist. Nach der Bestellung kann der Kunde über seine persönliche Cupra-ID auf einen privaten Bereich zugreifen, in dem er exklusive Markeninhalte abrufen und den Lieferprozess seines Fahrzeugs nachverfolgen kann. Mit diesem Tool kann sich der Kunde jederzeit über den aktuellen Status seiner Bestellung informieren - vom Bestelleingang über Informationen zum Produktionsprozess bis hin zur Ankunft beim Händler und der Auslieferung des Fahrzeugs.

