Mit Aral auch beim Einkaufen aufladen

Aral erweitert das Angebot an Ladesäulen: Jetzt ist auch das Laden an REWE-Supermärkten möglich. Ende März 2021 sind die ersten Ladesäulen in Ingolstadt in Betrieb gegangen. Ende Mai folgt ein zweiter Teststandort an einem REWE-Markt in Wiesbaden-Erbenheim.



Auf dem Parkplatz stehen jeweils eine 50 Kilowatt-Schnellladesäule mit CCS- und CHAdeMO-Anschluss sowie eine Normalladesäule mit zwei Ladepunkten a 22 Kilowatt Ladeleistung. Sie werden von Aral unter der Marke "Aral pulse" betrieben und stehen sowohl REWE-Kunden während des Einkaufs als auch anderen Fahrern von Elektroautos und Plug-in-Hybriden zur Verfügung.



Aral baut aktuell sein ultraschnelles Ladenetz an unternehmenseigenen Tankstellen massiv aus. Bis zum Jahresende sollen 500 Ladepunkte mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung an über 120 Stationen in Betrieb sein. Schon seit Jahren arbeiten Aral und REWE im Shopgeschäft zusammen und haben bereits über 600 Tankstellenshops auf REWE To Go umgestellt.

