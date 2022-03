Mit 800 Volt und markantem Gesicht

Mannheim. Elektroautos müssen auch futuristisch aussehen. Das geht einfach nicht anders – und deshalb ist auch Kias neues E-Mobil, der EV6, ein raumschiffgleiches Gefährt geworden. Die Designer durften sich bei ihm austoben, sie spielten gekonnt mit Proportionen, verpassten ihm grimmige Scheinwerfer, eine coupéartige Dachlinie mit bespoilertem Heck und durchgezogenem Leuchtenband. In großen Buchstaben steht „Kia“ auf dem opulenten Rückteil. Was für ein Hingucker!

Der EV6 ist technisch weitestgehend baugleich mit dem Hyundai Ioniq 5, der erst kürzlich von unserer Redaktion getestet wurde. Der große Unterschied: Der Kia wirkt deutlich sportlicher. Das Besondere an der gemeinsamen technischen Plattform ist, dass mit doppelter Spannungslage gearbeitet wird. Was kompliziert klingt, hat den Vorteil, dass statt 400 Volt – wie in der E-Mobilität üblich – in den beiden Koreanern 800 Volt wirken. Sie ermöglicht eine extrem hohe Ladeleistung – und somit kurze Ladezeiten.

Kia EV6 RWD Baseline Motor: Permanentmagnet-Syncronmotoren Leistung: 168 kW / 229 PS Batteriegröße: 77,4 kWh Max. Drehmoment: 350 Nm Antrieb: Heckantrieb, Reduktionsgetriebe Höchstgeschw.: 185 km/h Beschleunigung: 0–100 km/h in 7,3 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 17,2 kWh / Testverbrauch: 25,2 kWh Reichweite: 528 km Länge: 4680 mm, Breite: 1880 mm, Höhe: 1550 mm Leergewicht: 1985 kg Kofferraumvolumen: 490 – 1300 l Preis: 48 990 Euro Serienausstattung: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Batterievorheizsystem, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, integriertes Digitaldisplay mit 12,3 Zoll, Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn, Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar, Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, zahlreiche Assistenzsysteme. se

Findet sich eine besonders leistungsfähige, eine sogenannte High-Power-Charging-Säule, dann können bis zu 225 kW in den EV6 fließen und ihn innerhalb von 18 Minuten von zehn auf bis zu 80 Prozent laden. Wenn so ein Superlader bereitsteht. Der Kia und der Hyundai befinden sich mit ihren 800 Volt übrigens in guter Gesellschaft. Porsche haucht auch dem Taycan diese Voltzahl ein. Allerdings spielt dieser preislich, mit dem etwa doppelten Listenpreis, in einer anderen Liga.

Niedriger Schwerpunkt

Wer den leicht erhöhten Kia besteigt, dem wird gleich die schwebende Mittelkonsole auffallen. Ziemlich spacig das Ganze, was dann ja wiederum zum Äußeren passt. Oberhalb des Lenkrads und darüber hinaus wölbt sich ein gewaltiges Zentraldisplay. Man möchte fast Kontakt zu Captain Kirk aufnehmen. Besonders positiv fällt auf, dass sich trotz aller Blicke in die Zukunft die Temperatur oder Lautstärke noch ganz klassisch mit Drehknöpfen bedienen lassen.

Durch das Reduzierte, Geradlinige und die üppige Frontscheibe entsteht ein großzügiges Raumgefühl. Das gilt auch für die Hinterbänkler, die allerdings – wie meist bei E-Autos wegen der Batterie unterm Fahrzeugboden – die Füße sehr hoch stehen haben. Dadurch liegen die Oberschenkel nicht auf den Sitzen auf. Die Verarbeitungsqualität ist, wie bei Kia üblich, sehr hoch. 100 PET-Flaschen werden übrigens pro Auto recycelt, um daraus die Sitzbezüge zu weben. Leder gibt’s nicht, dafür aber reichlich Ablagen.

Der Kia EV6 bietet ordentlich Fahrspaß, er ist stramm abgestimmt, lässt sich schön durch Kehren dirigieren. Der niedrige Schwerpunkt durch die tiefsitzenden Batterien trägt seinen Anteil daran, die leichtgängige Lenkung eher weniger. Dennoch glättet das Fahrwerk Unebenheiten satt weg, was sicherlich auch dem langen Radstand zu verdanken ist.

Dass E-Mobile sprintstark sind, ist kein Geheimnis. Die getestete 229-PS-Variante wird vom stufenlosen Getriebe wie an einem Band in 7,3 Sekunden auf 100 km/h gezogen und das würde bis 185 km/h so weiter gehen. Aber wie es im Leben so ist: Wer fordert, muss auch zahlen. Und so kommen am Ende 25,2 kWh Verbrauch heraus – was die Reichweite schmelzen lässt.

Ab 44 990 Euro ist der Kia EV6 mit einer 58-kWh-Batterie, 170 PS und Heckantrieb zu haben. Im Herbst soll es eine GT-Version mit 585 PS und Allradantrieb geben, die in 3,5 Sekunden auf 100 springt und 260 km/h laufen soll. Und auch sie wird – wie alle Modelle von Kia – ein Garantiepaket im Gepäck haben, das sieben Jahre besteht.