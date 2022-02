Mini mit drei neuen Editionen

Premiere bei Mini: Zum ersten Mal schickt der Hersteller alle aktuellen Modelle gleichzeitig als Sonderedition zu den Händlern. So rollen ab März 2022 3-Türer, 5-Türer und Cabrio als Resolute Edition auf die Straße. "Diese ist auch für den Mini Cooper SE erhältlich", so die BMW-Tochter.



Die exklusiven Design- und Ausstattungsumfänge der Resolute Edition würden "die ursprüngliche Charakteristik der Kleinwagen-Modelle von Mini" aufgreifen und sie "mit ebenso hochwertigen wie modernen Akzenten kombinieren", so die Beschreibung.



Parallel dazu werden der Mini Clubman in der Untold Edition und der Countryman in der Untamed Edition angeboten.

