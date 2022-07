Mineralölgesellschaften geben Energiesteuersenkung weiter

Laut dem en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie wurde die Energiesteuersenkung zum 1. Juni von den Mineralölgesellschaften weitergegeben. Die Entlastung fiel jedoch in einen Zeitraum massiver globaler Produktpreissteigerungen, die vor allem einer weltweit gestiegenen Nachfrage bei zuletzt gesunkener Raffineriekapazität geschuldet waren.



"Entgegen der vielfach geäußerten Auffassung geben Tankstellenunternehmen die Energiesteuersenkung an Verbraucherinnen und Verbraucher weiter", sagt en2x Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen. Dies sei auch von unabhängigen Quellen wie dem Ifo-Institut und dem Statistischen Bundesamt indirekt - durch Vergleiche mit den Preisen im Ausland - bestätigt worden. "Auch in Zeiten der gesenkten Energiesteuer wirken die Mechanismen von Angebot und Nachfrage an den Produktmärkten."



Den Vorwurf, die Mineralölwirtschaft würde Teile des Tankrabatts einbehalten, weist Prof. Küchen entschieden zurück: "In unserer Branche herrscht ein harter und transparenter Wettbewerb - nicht nur zwischen Markentankstellen, sondern auch mit freien Tankstellen und Mittelständlern."

