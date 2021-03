Mietwagen-Service von Stellantis nun auch in Deutschland

Die Mobilitätsmarke Free2Move von Stellantis führt ihren Mietwagen-Service nun auch in Deutschland ein. Ob in Aachen, Augsburg, Bochum, Kassel, Magdeburg oder Stuttgart: Ab sofort sind Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bei mehr als 100 Händlern in ganz Deutschland erhältlich.



Ob für einen Tag oder einen ganzen Monat: Kunden können ihre Wunschmodelle aus einem breiten Angebot bei den Free2Move Rent-Händlern frei auswählen - dazu zählen Modelle von Citroen, Peugeot und DS Automobiles. Je nach ihren aktuellen Anforderungen können die Kunden dabei auf Klein- und Kompaktwagen, Familienautos, SUVs und auch auf Transporter zugreifen.



Über die Online-Plattform sowie die Free2Move-App kann der private genauso wie der gewerbliche Kunde ein Fahrzeug mit einem Smartphone buchen, ohne an einem Schalter warten zu müssen. Die Zahlungsabwicklung und die Validierung des Führerscheins oder des Personalausweises erfolgen ebenfalls digital. Außerdem können die Mietwagen über das Callcenter oder bei einem Händler gebucht und gemietet werden.



Free2Move Rent gibt es bereits in Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Großbritannien und Portugal. In Europa stehen mehr als 20.000 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zur Miete bereit - in Innenstädten und in der Nähe von Bahnhöfen sowie internationalen Flughäfen.