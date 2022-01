Mietwagen möglichst früh buchen

Je frühzeitiger ein Mietwagen gebucht wird, desto günstiger ist üblicherweise der Tarif. Das gilt besonders vor typischen Reisezeiten wie Ostern. Das Vergleichsportal Check24 hat die Entwicklung der Mietwagenpreise in den Osterferien betrachtet.



Demnach kostete ein Mietwagen in den Osterferien 2021 bei einer Buchung kurz vor Urlaubsbeginn 51 Euro pro Tag, bei einer frühen Buchung (zweite Kalenderwoche) nur 27 Euro - eine Ersparnis von rund 47 Prozent.



"Wer für die kommenden Osterferien noch einen Mietwagen braucht, sollte diesen möglichst bald buchen, denn die Preise werden voraussichtlich steigen", sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei Check24. Sollte sich später doch ein besseres Angebot finden, weil möglicherweise doch noch kurzfristig zusätzliche Kapazitäten frei geworden sind, können Kunden in den meisten Fällen kurzfristig umbuchen.



Grundsätzlich gilt: Die Preise für Mietwagen sind wegen der Corona-Pandemie und wegen der Lieferengpässe in der Automobilindustrie gestiegen. Konkret: In Spanien kosten sie Ostern 2022 aktuell im Schnitt 51 Euro pro Tag. Günstiger ist es aktuell noch in Portugal (38 Euro pro Tag) oder Griechenland (31 Euro pro Tag).

