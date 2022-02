Mietwagen im Urlaub: Hohe Preise in Sicht

Wer einen Urlaub mit Mietwagen plant, der sollte aufpassen: Aus verschiedenen Gründen fehlen auf dem gesamten Markt Fahrzeuge, warnt Sunny Cars. Der Veranstalter will Urlauber dafür sensibilisieren, dass es im Reisejahr 2022 zu gravierenden Engpässen bei Mietwagen kommen kann. Zugleich rät das Unternehmen, sehr frühzeitig das Ferienauto zu buchen, um sich überhaupt ein Fahrzeug zu sichern und es auch zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Spätentschlossene mit hohen Preisen rechnen müssen.



"Die Buchungsgewohnheiten der Kunden haben sich in der Pandemie verändert", stellt Thorsten Lehmann von Sunny Cars fest. "Reisen werden derzeit generell sehr viel kurzfristiger gebucht, was für die Reiseveranstalter und Mietwagenanbieter eine gewisse Unplanbarkeit bedeutet."



Während die Nachfrage nach Mietwagen derzeit sehr hoch ist, gibt es deutlich weniger Kapazitäten als in den Vorjahren. Die Gründe hierfür sind vielschichtig: Unter anderem fehlen durch Produktionsrückgänge infolge der Corona-Pandemie generell Neuwagen auf dem Markt - und damit auch den Autovermietern. Zugleich erhöhten sich in den vergangenen 24 Monaten die Preise für Neufahrzeuge erheblich. "Weiterhin wurden die Flotten auf Grund der unsicheren Gesamtlage deutlich reduziert und fällige Reparaturen dauern viel länger, weil Ersatzteile zum Teil erst nach langer Wartezeit verfügbar sind", so Sunny Cars-Gründer Kai Sannwald.



Die genannten Faktoren würden dazu führen, dass für die Ferienzeiten und speziell in den Sommermonaten mit einer "überaus dynamischen Preisentwicklung" zu rechnen sei. "Es empfiehlt sich, mit der jeweiligen Reise sehr frühzeitig auch den Mietwagen zu buchen", bekräftigt Thorsten Lehmann.



Ein Beispiel aus den USA: Hier betrug der Durchschnittspreis pro Mietwagenbuchung im Januar 2020 rund 430 Euro, in diesem Jahr liegt er bei knapp 1.180 Euro. Auch für Spanien, Griechenland, Italien oder Deutschland liegen die Preise pro Mietwagenbuchung im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2020 höher.

