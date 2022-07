Miet-Umzugswagen: Am Samstag am teuersten

Wer seinen Umzug selbst organisiert und dabei aufs Wochenende angewiesen ist, muss ganz schön tief in die Tasche greifen. Denn der teuerste Anmiet-Tag für einen Transporter ist der Samstag. Das hat das Vergleichsportal Check24 errechnet.



So kostet der motorisierte Umzugshelfer samstags im Schnitt 139 Euro pro Tag. Und auch bei einer Anmietung am Freitag werden noch durchschnittlich 120 Euro fällig. Ganz anders schaut es zu Wochenbeginn aus. Der günstigste Abholtag für einen Transporter ist der Mittwoch, so das Portal. Dann kostet ein Nutzfahrzeug nämlich im Durchschnitt nur 68 Euro pro Tag - knapp die Hölfte des Tagespreises vom Samstag. Im Wochenschnitt werden 93 Euro pro Tag für einen Leihtransporter fällig.



Im Vergleich der zehn größten deutschen Städte sind die Mietwagenpreise für einen Transporter in Berlin am höchsten. Hier werden im Schnitt 101 Euro für einen Tag fällig. Am günstigsten leihen Verbraucher ein Nutzfahrzeug in Hamburg und Dortmund - für 89 Euro pro Tag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1