mid-Kommentar: Ausbau der Straße hat stärkeren Hebel

Ginge es nach der Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), kämen die Investitionen in den Ausbau von Straßen zum Erliegen. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hält dagegen - aus guten Gründen. Vor allem besticht sein Argument, dass der Großteil des heutigen Transports auf die Straße angewiesen ist. Nur zehn Prozent kann die Schiene aufnehmen. Beim Personenverkehr sind die Kapazitäts-Verhältnisse zwischen den beiden Systemen übrigens ähnlich.



Die Grünen ignorieren hartnäckig, dass der Ausbau des Schienenverkehr erstens natürliche Grenzen besitzt und zweitens Investitionen in die Straße keinesfalls überflüssig macht. Eine Bahnstrecke mehr bedeutet zwar einen großen Aufwand, bringt aber nur ein kleines Plus an Mobilität. Denn die Straße weist diesbezüglich eine deutlich höhere Hebelwirkung auf. Selbst die sportlichste Taktung auf einer schienengebundenen Fernstrecke kann mit der Frequenz auf der Autobahn längst nicht mithalten.



Nebenbei spielt es für Umwelt und Klima keine große Rolle, ob ein Fahrzeug über Schienen oder über Asphalt rollt. Gerade vor dem Hintergrund des Booms alternativer Antriebe befindet sich der Verkehr in Deutschland ohnehin auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität. Umweltschützern mag das alles noch zu lange dauern, doch mit Träumereien von der großen Retterin Schiene lässt sich keine verantwortungsvolle Verkehrspolitik machen.



Lars Wallerang / mid

