mid-Exklusiv: ZF nicht auf der CES in Las Vegas

Der Automobilzulieferer ZF hat an der diesjährige CES in Las Vegas pandemiebedingt nicht teilgenommen.



Dafür gibt es für die Firmenneuigkeiten eine digitale Pressekonferenz, in der die Elektromobilität ein großes Thema ist.



Außerdem gibt ZF die Kooperation mit dem vietnamesischen Autohersteller Vinfast bekannt.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:

https://youtu.be/V42rcxHZQOQ

