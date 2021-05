mid-Exklusiv: Video zum Subaru Outback

Ein Klassiker wird aufgefrischt: Der Subaru Outback startete am 8. Mai 2021 in die mittlerweile sechste Modellgeneration. Erstmals baut das SUV auf der Subaru Global Platform auf. Es bietet laut Hersteller ein knackigeres Design mit mehr Platz, Komfort und eine Reihe neuer Sicherheitszutaten.



Die Erweiterung der Sicherheitsausstattung manifestiert sich unter anderem an Notbremssystem, Totwinkel- und Spurhalteassistent und dem Querverkehrswarner.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:

https://youtu.be/Ejf8frewVmU

