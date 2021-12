mid-Exklusiv: Video zum Jaguar Land Rover Range Rover

Da Gelassenheit zu den auffälligen Tugenden des Range Rover gehört, wundert es nicht wenn dem Inbegriff des luxuriösen SUV hastige Modellwechsel fremd sind.



So rollt nach über 50 Jahren seit seinem Erscheinen jetzt erst die fünfte Generation an den Start. Und die orientiert sich in ihrem Erscheinungsbild am Konzept des Urahns von 1970: Kurzer Karosserie-Überhang vorn, hinten dafür mehr, schwarze Fenstersäulen und die von der Motorhaube ausgehende Linie, die sich über die gesamte Seite des Gehäuses zieht.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:



https://youtu.be/rZtxGWKjxI4

