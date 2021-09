Michelin Studie: Reifenwechsel & Co.

Michelin verfolgt seit jeher den Anspruch, die Mobilität für alle zu verbessern. Das Unternehmen zeigt in einer aktuellen Studie fünf Fakten zur Freizeitgestaltung und Wahrnehmung der Deutschen.



Im Fokus von Michelin steht die Entwicklung von Reifen, Hightech-Materialien sowie digitalen Dienstleistungen und Lösungen, die umfassend auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Bis zum Jahr 2030 soll ein Drittel des Umsatzes außerhalb des Reifengeschäfts generiert werden, sagt Michael Ewert, Vice President Global Sales, dem Motor-Informations-Dienst (mid). Die Prognose sei gut. Es sollen langfristig Lösungen geschaffen werden, die den Menschen das Leben einfacher machen.



Wer kennt das nicht? Die Freizeit kann schnell in Stress ausarten. Am Freitag mit Freunden grillen, Samstag der Familienausflug ins Grüne und Sonntag Vereinssport. Wo passt da noch Staubsaugen, Autopflege oder der Einkauf rein? Was haben die Deutschen während des Lockdowns am meisten vermisst? Und wie füllen sie ihre Freizeit aktuell? Sehen sie sich als Multitasking-Talente? Wie nervig sind kleinere Alltagspflichten wie Reifenwechsel und Reparaturen?



Die repräsentative Studie im Auftrag von Michelin beschäftigt sich mit diesen Themen. Um Freizeitfresser loszuwerden, investieren die Deutschen gerne. Mehr als 65 Prozent (65,1 Prozent) der Befragten geben gerne Geld für Services und Produkte aus, die ihnen das Leben leichter machen und lästige Alltagspflichten abnehmen.



"Ohne Lockdowns gewinnt Freizeit wieder eine neue Bedeutung, fern ab von Heimwerken und Spaziergängen. Daher ist es für Unternehmen umso wichtiger, Kunden Produkte und Leistungen anzubieten, die ihren Alltag vereinfachen und lästige Tätigkeiten sparen", sagt Theres Gozstonyi, die als "Vice President B2C Sales Europe North" im Michelin Führungsteam tagtäglich vielfältige Herausforderungen auf den Märkten Nordeuropas bewältigt. "Wenn ich einen freien Tag habe, möchte ich diesen nicht mit Freizeitfressern vergeuden, sondern Quality Time mit der Familie und Freunden verbringen", sagt die Managerin.



Wenn die Deutschen einen Tag frei haben, versuchen sie ihn noch oft genug vermeintlich effektiv zu nutzen. 42,7 Prozent sehen es als wahrscheinlich an, dass sie einen einzelnen Urlaubstag mit organisatorischen Dingen wie der Steuererklärung oder Erledigungen rund ums Haus oder Auto verbringen, so die Studie.



Deshalb liegen kleine und große Alltagshelfer, die für eine Zeitersparnis sorgen, hoch im Kurs. Etwa jeder Zehnte (11,1 Prozent) investiert in zeitsparende Dienstleistungen wie etwa Einkauf-Lieferservices. Ein Viertel der Befragten (25,4 Prozent) greift auf Produkte wie Saugroboter zurück, die ihnen "Arbeit abnehmen". Sogar mehr als die Hälfte (51,9 Prozent) gibt an, dass sie auf Produkte mit längerer "Haltbarkeit" wie Ganzjahresreifen setzen, um ständiges Neukaufen zu vermeiden und so mehr Zeit zu gewinnen. Insbesondere die unter 30-Jährigen (54,7 Prozent) achten auf die Langlebigkeit von Produkten.



Einen Einblick in besonders unbeliebte Freizeitfresser bieten die Antworten auf die Frage "Was würden Sie machen, wenn Sie spontan eine Stunde Freizeit hätten?" Spitzenreiter auf der Unbeliebtheitsskala ist das Auto: Nur 4,3 Prozent der Befragten wollen sich darum kümmern. Etwas beliebter sind Haushalts- oder Gartentätigkeiten (22,9 Prozent). Ein Drittel (32,1 Prozent) würde schlicht schlafen, vor shoppen gehen (9,7 Prozent) oder Serien schauen (22,9 Prozent).



Zumindest der Freizeitfresser Auto lässt sich austricksen: Wertvolle Zeit können Autofahrer zweimal im Jahr gewinnen, wenn sie einmalig einen Ganzjahresreifen aufziehen. "Mit unserem neuen Ganzjahresreifen, dem Michelin CrossClimate 2, bieten wir denjenigen die perfekte Lösung, die keine Lust haben, sich mit ihrem Reifen zu befassen, um mehr Zeit für Unternehmungen und Freizeitaktivitäten zu gewinnen", sagt Gozstonyi. Immerhin 29,8 Prozent der Autofahrer empfinden den Reifenwechsel als (sehr) "nervig". Etwa ein Drittel der Befragten (32,6 Prozent) setzt schon heute auf Ganzjahresreifen und spart sich damit den halbjährlichen Besuch in der Werkstatt oder sogar den Wechsel in Eigenregie. Fast die Hälfte (44,6 Prozent) der Autobesitzer, die aktuell noch keinen Ganzjahresreifen fahren, stehen dem grundsätzlich offen gegenüber.



Die Michelin Studie zeigt, dass die Deutschen während der Pandemie am meisten vermissten, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen (27,2 Prozent) oder in Restaurants gehen zu können (19,2 Prozent).



Die Fähigkeit zum Multitasking war gefragt, die einem auch beim Durchstarten nach Corona helfen kann. Doch können die Deutschen das? Hier zeigen sich die Befragten von verschiedenen Seiten: So behaupten 36,9 Prozent, multitaskingfähig zu sein - wobei ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern zu erkennen ist. Knapp jede zweite Frau (45,9 Prozent) hält sich voll und weitere 47,5 Prozent zumindest teilweise für multitaskingfähig. Die männlichen Vertreter sind da skeptischer; nur 27,9 Prozent sagen, dass sie mehrere Dinge gleichzeitig erledigen können. Auch Teilzeitarbeitende (47,3 Prozent) und Befragte, die eine heimische sogenannte Care-Arbeit erledigen (46,5 Prozent), nehmen sich eher als Multitasking-Künstlerinnen und -Künstler wahr.



An der Umfrage der puls Marktforschung GmbH haben Ende Juni bis Anfang Juli 2021 insgesamt 2.146 Personen ab 18 Jahren teilgenommen. Die Ergebnisse sind repräsentativ.



Jutta Bernhard / mid

