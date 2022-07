Michelin hat bestes Markenimage der Kfz-Branche

Die beiden Fachzeitschriften Autohaus und asp Auto Service Praxis machen sich alle zwei Jahre auf die Suche nach den beliebtesten Marken in der deutschen Kfz-Branche. Die telefonische Befragung "Best Brands" wird vom Marktforschungsinstitut Puls durchgeführt.



Der französische Reifenhersteller Michelin ist Sieger über alle Produktgruppen hinweg und Imageführer in seiner Sparte. Die Marke mit dem Maskottchen "Bibendum" hat sich weiter verbessert und erreicht in der Gesamtwertung den höchsten Wert von 8,64 - auf der Skala von null bis zehn (sehr schlecht bis sehr gut). Michelin liegt damit 0,12 Prozentpunkte vor dem Konkurrenten Continental (8,52). Dritter und Sieger in den Einzelkategorien Werkstattausrüstung und Teile-Hersteller ist diesmal Bosch mit dem Wert 8,47.



Für die diesjährige Ausgabe fand die Befragung zwischen Oktober und Dezember 2021 statt. Die Ergebnisse basieren auf über 12.000 Bewertungen, die Firmen sind in 14 Produktgruppen eingeteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1