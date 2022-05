Michelin CrossClimate2 SUV startet durch

Der Michelin CrossClimate2 SUV erobert seit Mai den Markt. Der Ganzjahresreifen für SUV vereint eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen. So eignet sich der CrossClimate2 SUV für die meisten Wetterbedingungen, unabhängig von der Jahreszeit. Als Reifen mit 3PMSF-Markierung (Schneeflockensymbol) kommt er auch mit geringeren Temperaturen und verschneiten Straßen zurecht. Der CrossClimate2 SUV ist in 40 Größen von 17 bis 20 Zoll erhältlich.



Michelin kombiniert unterschiedliche Technologien wie beispielsweise die EverGrip-Technologie: Ihr verdankt der Reifen sein optimales Bremsverhalten auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn, so der Hersteller. Im Vergleich zu Wettbewerbsreifen bietet der CrossClimate2 SUV auf Schnee durchschnittlich fast 20 Prozent mehr Traktion im Neuzustand.



Dank der MaxTouch-Konstruktion hat der CrossClimate2 SUV im Vergleich zu Premium-Wettbewerbsreifen eine durchschnittlich um 5.000 Kilometer höhere Laufleistung. Dabei bietet er bis zur jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe auch bei schwierigen Wetterbedingungen ein hohes Maß an Sicherheit.



Weiterer Vorteil: Autofahrer sparen mit Reifen aus der CrossClimate-Familie Zeit und Geld. Denn sie können die Reifen das ganze Jahr über fahren - sie müssen also nicht gewechselt werden. Dank der hohen Laufleistung müssen die Reifen auch seltener ersetzt werden, was gleichzeitig weniger Material und damit weniger Abfall bedeutet.

