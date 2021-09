Michelin CrossClimate 2: Einer für alles

Schon der ursprüngliche Michelin CrossClimate hat von Beginn an den europäischen Markt für Ganzjahresreifen radikal verändert - mit jährlichen Wachstumsraten von mehr als 19 Prozent. Jetzt macht sich sein Nachfolger dran, diese Erfolgsgeschichte fortzuführen.



Dabei ist der CrossClimate 2 sicherer, langlebiger und sparsamer als sein Vorgänger, so der Hersteller. Er soll die Vorteile eines Sommerreifens bei Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn, bei Energieeffizienz und Langlebigkeit mit den Traktions- und Bremsvorteilen eines Winterreifens auf Schnee und bei niedrigen Temperaturen kombinieren. Sein Peak Mountain Snow Flake-Logo - die Schneeflocke umgeben von drei Berggipfeln - auf den Seitenwänden bestätigt, dass er auch in Ländern eingesetzt werden kann, in denen explizit der Einsatz von Winterreifen vorgeschrieben ist.



Aktuelle Tests bestätigen dem neuen Pneu Bestleistungen beim Bremsen auf trockener und nasser Straße und auf Schnee. Dazu biete er eine hohe Laufleistung und geringen Rollwiderstand, so Michelin. Hergestellt wird der neue Ganzjahresreifen von Michelin unter anderem am deutschen Produktionsstandort Bad Kreuznach.

