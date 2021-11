Michelin auf der Klimakonferenz

An einer Diskussionsrunde auf der Weltklimakonferenz nahmen auch Vertreter von Michelin teil, darunter Christian Metzger, Werkleiter des ehemaligen Michelin Reifenwerks in Bamberg. In dieser Runde wurden Möglichkeiten und Wege diskutiert, wie die Umgestaltung von industriellen Standorten in ganz Europa bewerkstelligt werden kann.



So will Michelin sein ehemaliges Produktionswerk in Bamberg gemeinsam mit Partnern aus der Politik und Wirtschaft in einen CleanTech + Innovation Park umwandeln. In den kommenden Jahren soll der Standort, ähnlich wie bereits in Dundee (Schottland), zu einer Keimzelle grüner Zukunftstechnologien heranwachsen, in der Unternehmen, Forschung und Start-ups Hand in Hand auf eine sicherere und grünere Mobilität hinarbeiten können.



Die Weltklimakonferenz bot Michelin auch eine Plattform zur Erörterung seines Nachhaltigkeitsansatzes. Menegaux forderte die Regierungen auf, Ziele und Grenzen festzulegen, während die Unternehmen die konkreten technischen Lösungen dafür finden.



Michelin hat sich weltweit ehrgeizige Ziele gesetzt - unter anderem eine Klimaneutralität bis 2050 - und ist der Science Based Target Initiative beigetreten. Das Unternehmen begrüßt auch das globale Temperaturziel von 1,5 Grad und fordert, dass der Rechtsrahmen so gestaltet wird, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann.



"Wir haben in Dundee etwas geschaffen, von dem ich hoffe, dass es zum Maßstab für eine nachhaltige Transformation von Industriestandorten weltweit wird", sagt Michelin-Chef Florent Menegaux.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1