  Mercedes: Spezial-Raten für Elektro-Nutzfahrzeuge

Der gewerbliche Individualverkehr soll energieeffizienter, klima- und umweltverträglicher werden. Ein Baustein dazu ist das Förderprojekt "Elektrische Nutzfahrzeuge" des Bundesverkehrsministeriums (BMVI). In dessen Rahmen unterstützt die Mercedes-Benz Bank seit 1. März 2021 Handwerksunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) - und zwar bei der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten.



Das bedeutet aus Sicht des Geldhauses "attraktive Leasingraten für die vollelektrischen Vans eVito Kastenwagen und eSprinter sowie den vollelektrischen Leicht-Lkw Fuso eCanter". Konkret: Die Fördersumme des BMVI deckt über die gesamte Leasinglaufzeit die Mehrausgaben im Vergleich zu einem modellgleichen Fahrzeug mit Verbrenner. Dazu gewährt Mercedes-Benz für jeden eVito und eSprinter den Hersteller-Anteil am Umweltbonus in Höhe von 2.500 Euro.



Beispiele: Der eVito-Kastenwagen ist bei einer Leasinglaufzeit von 48 Monaten für eine monatliche Rate ab 323 Euro zu haben. Der eSprinter mit 35 kWh-Batterie und einer Reichweite von 120 Kilometern kostet monatlich 331 Euro, für den eSprinter mit größerer 47 kWh-Batterie und einer Reichweite von 168 Kilometern zahlen Gewerbekunden 356 Euro. Beim Fuso eCanter verringert sich die monatliche Leasingrate bei einer Laufzeit von 48 Monaten um zirka 600 Euro.



"Die Angebote sind limitiert und gelten bis zur Ausschöpfung der bereitgestellten Mittel, jedoch spätestens mit Bestellung bis 30. Juni 2021 sowie Auslieferung bis 30. November 2021", heißt es aus Stuttgart.