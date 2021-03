  Mercedes SL: Der Roadster wird sportlicher

Vor 69 Jahren war der erste Super Leicht-Sportwagen aus dem Hause Mercedes nicht mehr und nicht weniger als eine Sensation. Seitdem steht die Modellreihe SL für eine Kombination aus Luxus, Power und Knackigkeit. In Kürze geht die inzwischen achte SL-Generation an den Start.



Der 2+2-sitzige Roadster wird derzeit laut Mercedes "in winterlichen Gefilden" final abgestimmt. So muss sich etwa der vollvariable Allradantrieb 4Matic+, der erstmals in einem SL verbaut wird, auf Eis und Schnee und bei krassen Minusgraden bewähren. Und nahe des Polarkreises muss auch das neu entwickelte Stoffdach zeigen, dass es nicht nur elegant aussieht, sondern dass auch seine inneren Werte harten Beanspruchungen genügen.



"In Kürze wird die noch in diesem Jahr debütierende Roadster-Ikone den letzten fahrdynamischen Feinschliff bekommen - unter anderem auf der Nordschleife des Nürburgring", so die Ankündigung aus Stuttgart. Auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt sollen die Spezialisten von Mercedes-AMG sicherstellen, dass sich der neue SL "wieder mehr auf seine sportlichen Wurzeln besinnt". Vom Antrieb her dürfte das schon mal kein Problem darstellen. Schließlich kommt in den unterschiedlichen Varianten ausschließlich Technik von Mercedes-AMG zum Einsatz.