Mercedes legt Edition 2021 auf

Mercedes hat seine Edition 2021 vorgestellt. Sie kombiniert laut Hersteller attraktive Extras mit Preisvorteilen. Zu haben ist das Editions-Paket für die A- und B-Klasse, den CLA, den Kompakt-SUV GLA und die V-Klasse.



Die sportlichen Sondermodelle bieten unter anderem die dynamische AMG Line, kombiniert mit dem Night-Paket. Dazu erhalten die A- und B-Klasse sowie der CLA einen Diamantgrill mit Pins und Lamelle in schwarz sowie hochglänzend schwarze Endrohrblenden.



Abgerundet wird der sportliche Auftritt der Sondermodelle durch AMG-Leichtmetallräder. Für die Nachtsicht sind LED-Scheinwerfer beziehungsweise bei der V-Klasse das LED Intelligent Light-System zuständig. Bei Letzterer gehört die zusätzliche Schiebetür auf der linken Fahrzeugseite zum Paket und ebenso die separat zu öffnende Heckscheibe. Zusätzliche Sicherheit soll der Fernlicht-Assistent Plus liefern. Auch das Multimediasystem MBUX mit 10,25-Zoll-Touchscreen ist an Bord.



Die Edition 2021 gibt es für alle Motorisierungen, bei den Pkw-Modellen ist sie mit den Businesspaketen und optionalen Sonderausstattungen der jeweiligen Baureihe kombinierbar. Der Paketpreis liegt bei 4.950,40 Euro für die Pkw-Modelle. Bei der V-Klasse sind es 6.655 Euro beziehungsweise 3.589 Euro für die Avantgarde Edition.

