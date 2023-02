Mercedes GLE und GLE Coupe - Allrounder

Der Mercedes-Benz GLE und sein sportlicher Ableger GLE Coupe sollen für Familie und Freizeit ebenso wie für Langstrecke und Lastentransport stehen. Fans der Marke wird es freuen, dass Mercedes-Benz die 2018 gestartete Modellgeneration nun in puncto Exterieur, Interieur, Technik und Ausstattung auf den neuesten Stand gebracht hat. Die aktualisierten Modelle kommen in Europa ab Juli 2023 zu den Händlern. Die Motorenpalette ist jetzt durchgängig elektrifiziert. Sie umfasst Mildhybride mit 48-Volt-System und Integriertem Starter-Generator (ISG) sowie Plug-in-Hybride der vierten Generation.



Die meisten Fahrerinnen oder Fahrer eines GLE sind nur auf befestigten Straßen oder in leichtem bis mittelschwerem Gelände unterwegs. Daher wurde bei Mercedes-Benz der Umfang des Offroad-Technik-Pakets neu zusammengestellt, um es wesentlich preisgünstiger für die reinen Verbrenner-Modelle des GLE anbieten zu können.



Neu bei GLE und GLE Coupe ist der Gespannroutenplaner für die Navigation: Auf dem Zentraldisplay können die Insassen Strecken planen, die für das Befahren mit dem zuvor definierten Anhänger geeignet sind und keinen großen Umweg oder Zeitverlust bedeuten. Kundinnen und Kunden können zwischen Fahrradträger und zwei Anhänger-Größen wählen. Ebenso können sie die Geschwindigkeit einstellen - in Deutschland beispielsweise 80 oder 100 km/h.



Der erweiterte Anhängerrangier-Assistent arbeitet jetzt kamerabasiert und ist damit auch für Anhänger mit einer eigenen Stabilisierungseinrichtung gegen Schlingerbewegungen geeignet. Der gesamte Rangiervorgang lässt sich aus unterschiedlichen Kameraperspektiven auf dem Zentraldisplay verfolgen. Anders als im Vorgängermodell bleibt der Aktive Lenk-Assistent im Gespannbetrieb jetzt aktiviert.



Etliche Detailänderungen im Exterieur lassen GLE SUV und GLE Coupe moderner erscheinen. Der neue Frontstoßfänger sorgt für mehr optische Präsenz. Den Kühlergrill des GLE durchziehen zwei horizontale Lamellen mit Chromeinlegern. Neu an Bord ist die aktuelle Lenkrad-Generation mit Sensorflächen auf den waagerechten Speichen. Mit diesen Touch-Elementen rechts und links können Fahrerin oder Fahrer das Fahrer- und das Zentraldisplay vom Lenkrad aus bedienen.



Die Premium-Audioanlage Burmester Surround Soundsystem verfügt jetzt auch über das persönliche Klang-Setup sowie das immersive Audioerlebnis Dolby Atmos. Mit dem Dienst "Online Music" hat Mercedes-Benz viele Musikstreaminganbieter ganzheitlich in das MBUX Infotainmentsystem integriert. 13 Lautsprecher, 13 separate Verstärkerkanäle und eine Systemleistung von 590 Watt sind weiterhin die Merkmale des Burmester Surround Soundsystems.



"Hey Mercedes, ist gerade jemand bei mir zuhause?" "Ich habe mal nachgeschaut. Die letzte erkannte Bewegung war vor einer Stunde in der Küche." So können Dialoge über den Sprachassistenten MBUX (Mercedes-Benz User Experience) zwischen den Insassen und dem Smart Home ablaufen. Die MBUX Smart Home-Funktion unterstützt zahlreiche Geräte wichtiger Smart Home-Anbieter.



Für das Laden am heimischen Wechselstromnetz oder an der dreiphasigen Wallbox ist bei den Plug-in-Hybrid-Modellen jetzt ein Charger mit 11 kW an Bord. Darüber hinaus ist auf Wunsch ein optionaler 60 kW DC Schnelllader verfügbar.

