Mercedes G-Klasse im Stil einer Pufferjacke

Kooperation zweier Nobelmarken: Mercedes-Benz zeigt bei der Live-Show der italienischen Bekleidungsfirma Moncler im Rahmen der London Fashion Week eine Skulptur auf Basis der G-Klasse. Inspiriert ist das Werk von der Pufferjacke der hochpreisigen Marke.



Das exklusiv für die Zusammenarbeit von Mercedes-Benz und Moncler entworfene Kunstwerk vereint die charakteristischen Merkmale des Offroaders G-Klasse mit der stilprägenden Moncler Pufferjacke: ein spektakulärer Kontrast zwischen dem kantigen Design der G-Klasse und den weichen, fließenden Linien des gesteppten Textils. Die Dimensionen sind beachtlich: 4,6 Meter Länge, 2,8 Meter Höhe, 3,4 Meter Breite (mit Rädern) und 2,5 Tonnen Gewicht.



Auf Basis der gemeinsamen Leidenschaft für Innovation und prägnante Designsprache sowie des Ziels, gehobene Ansprüche zu erfüllen, ist die kreative Zusammenarbeit beider Marken entstanden. "Art of Imagination" lautet das Thema. Es soll für eine inspirierende Botschaft stehen, die dazu auffordert, große Träume zu verwirklichen und eigene Schritte zu wagen: unbekannte Wege zu gehen, das Unmögliche in Reichweite zu bringen.



Das Kunstwerk "Project Mondo G" markiert unterdessen die erste Automobilpartnerschaft der Marke Moncler. "Unsere Co-Creation mit Moncler bietet ein unerwartetes Erlebnis beider Marken", sagt Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group, verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Die erste Zusammenarbeit mit Moncler eröffne neue Horizonte und ein Potenzial an Möglichkeiten für mehr Neuigkeiten, die bald folgen würden.

