Mercedes EQV als Elektro-Camper

Mercedes steigt mit dem batterieelektrischen EQV in den gerade erst entstehenden Markt der Elektro-Camper ein. Im Zusammenarbeit mit der Firma Sortimo ist bereits eines der ersten einschlägigen Modelle auf dem Markt. Mit an Bord: ein Aufstelldach, eine Schlafeinheit für den Fond und ein Küchenmodul für den Kofferraum.



Den EQV, das Pendant zur Verbrenner-V-Klasse, gibt es in zwei Versionen mit 60 und 90 kWh fassender Batterie und WLTP-Reichweiten von 213 bis 363 Kilometern. Angeboten wird der Nobel-Kastenwagen in zwei Längen (5,14 und 5,37 Meter). Laut Mercedes Vans lassen sich die modular ausrüstbaren E-Camper mit Solarmodulen zur Unterstützung der Starter- und der Bordbatterie ausstatten.

