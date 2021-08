Mercedes Citan als Mikro-Camper

Gerade Fahrzeuge mit Pkw-ähnlichen Außenmaßen werden unter Reisemobilisten immer beliebter. Mercedes liefert in Kürze einen weiteren Kandidaten: Der brandneue Small-Van Citan als Mikro-Camper feiert auf dem Caravan Salon in Düsseldorf (28. August bis 5. September) Premiere.



Zusammen mit den Spezialisten von VanEssa mobilcamping hat Mercedes-Benz Vans für den Neuzugang Module entwickelt, die sich flexibel ein- und ausbauen lassen. Die Schaustücke auf Basis des Citan Tourer verfügen über eine mobile Campingküche und ein Schlafsystem.



Die VanEssa-Systemküche für das Fahrzeugheck basiert auf einem Schubladensystem und umfasst einen integrierten Kartuschenkocher, eine Spülmöglichkeit mit 13 Liter Wassertank plus eine 31 Liter fassende Kompressor-Kühlbox. Für Geschirr und Vorräte ist genug Platz. Das Küchenmodul wiegt rund 60 Kilo und lässt sich in wenigen Minuten ein- und ausbauen.



Durch das Schlafsystem verwandelt sich der Fond des Small Vans mit wenigen Handgriffen in einen komfortablen Schlafplatz mit hochwertiger Matratze. Während der Fahrt ruht das System im Kofferraum auf der Mobilküche, die Fondsitze können uneingeschränkt genutzt werden. Das Modul ist 115 Zentimeter breit und 189 Zentimeter lang, damit finden bis zu zwei Personen Platz.

