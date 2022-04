Mercedes bringt elektrische S-Klasse als SUV

Nach der Luxus-Limousine Mercedes EQS und der elektrischen E-Klasse EQE steht jetzt das große EQS SUV in den Startlöchern. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat vor dem Bestellstart im Sommer 2022 einen ersten Blick auf den Stromer geworfen. Das dritte Modell, das auf der EVA2 Plattform aufbaut, wird zunächst in drei Varianten angeboten.



Der Mercedes EQS 450+ verfügt über einen Elektromotor (eATS) an der Hinterachse, ist also rein Heck angetrieben und leistet 265 kW/360 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 568 Nm. Der EQS 450 kommt ebenso als Allrad Version "4MATIC", hier steigt das Drehmoment dank zweier Elektromotoren auf 800 Nm. Die aktuell größte Variante wird der EQS 580 4MATIC, ebenfalls mit zwei Elektromotoren und brachialen 400 kW/544 PS Leistung und 858 Nm Drehmoment.



Der Radstand ist mit 3.21 Metern gleich wie beim EQS, nur ist das SUV satte 20 Zentimeter höher. Das EQS SUV ist mit 5.125 Metern etwas kürzer als der EQS mit 5,216 Metern, der Wendekreis ist aber dank Hinterachslenkung (4,5 oder 10 Grad) mit 11,9 beziehungsweise 11 Metern für diese Fahrzeugklasse ausreichend klein, um gut manövrieren zu können. Auch die bekannte Luftfederung AIRMATIC ist serienmäßig verbaut.



An Ladetechnik verbaut Mercedes einen 11 kW Onboard Charger, die Option für 22 kW kommt ebenso. An der CCS-Schnell-Ladesäule kann der riesige 107,8 kWh Akku (Nettokapazität!) mit maximal 200 kW geladen werden. Klingt jetzt nicht besonders hoch, doch Mercedes verspricht, das Lademanagement optimiert zu haben. Man spart sich die kurzen 300 plus Peaks und hält die Ladekurve entsprechend länger, in 15 Minuten sollen bis zu 250 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können.



Mit einem Mercedes-me-Charge Abo besteht die Möglichkeit, an bis zu 700.000 Ladepunkten (davon 300.000 in Europa) für einen günstigeren Tarif Strom zu laden. Rekuperieren kann der 4MATIC mit bis zu 290 kW, also sogar mehr Leistung als an der Ladesäule.



Standardmäßig wird das EQS SUV als 5-Sitzer angeboten, ist aber auf Wunsch als 7-Sitzer erweiterbar. Der Kofferraum fasst im 5-Sitzer 645 Liter, mit umgeklappter Sitzbank sind es sogar 2.100 Liter. Die Sitzreihe im Fond können wie die Sitze in erster Reihe serienmäßig elektrisch verstellt werden.



Die Technik im Innenraum wurde von der EQS Limousine übernommen, der riesige Hyperscreen, der sich von A-Säule zu A-Säule erstreckt, ist wieder verbaut. Auch das MBUX (Mercedes-Benz User Experience) System ist in gleicher Qualität an Bord. Besonders am EQS SUV ist die erweiterte Option Updates Over-the-Air (OTA) bei Bedarf zu laden, zum Beispiel lassen sich der Anhänger Rangier-Assistent oder Augmented Reality für Navigation nachträglich freischalten.



Das Burmester Soundsystem ist in Dolby Atmos Anordnung verbaut, einzelne Instrumente oder Stimmen der Studiomischung können wie im Kino rund um den Hörbereich platziert werden, um ein 360 Grad Erlebnis zu schaffen.



Das EQS SUV ist ab Sommer bestellbar und ab Ende 2022 in Deutschland erhältlich, gebaut wird der 2,7 Tonnen Koloss in Tuscaloosa, Alabama, USA.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Mercedes EQS 580 4MATIC SUV:



- Länge / Breite / Höhe: 5.125 / 1.959 / 1.718 Meter

- Motor: Permanenterregte Synchronmaschinen (PSM)

- Batteriekapazität: 107,8 kWh Netto

- Leistung: 400 kW/544 PS

- max. Drehmoment: 858 Nm

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 6,8 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

- Reichweite WLTP kombiniert laut Hersteller: 660 Kilometer

- Stromverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 24,0 - 20,0 kWh/100 km (vorläufig)

- C02-Emissionen: 0 g/km

- Preis: noch nicht bekannt, wohl aber nicht unter 100.000 Euro

