Mercedes beteiligt sich an Batterie-Champion

Eine höchst spannende Kooperation: Mercedes ist neuer Partner der Automotive Cells Company (ACC). Die Schwaben haben mit den ACC-Gründern Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, DS, FCA) und TotalEnergies vereinbart, ein Drittel der Anteile zu übernehmen. Auf diese Weise soll die industrielle Kapazität des Gemeinschaftsunternehmens bis zum Ende des Jahrzehnts von anfänglich 48 Gigawattstunden (GWh) auf mindestens 120 Gwh angehoben werden. Die behördlichen Genehmigungen für die Transaktion gelten als Formsache.



Rückblick: ACC ging 2020 aus einer Initiative von Stellantis und TotalEnergies hervor. Sie wurde von den französischen, deutschen und den EU-Behörden unterstützt, um einen europäischen Batterie-Champion für Elektrofahrzeuge zu schaffen. "Der Einstieg von Mercedes-Benz bei ACC ist ein klarer Beweis für die Industrialisierung und die Vorzüge des Projekts, die so weiter gestärkt werden", heißt es bei Stellantis.



Ziel von ACC ist, wettbewerbsfähige Batteriezellen und -module für Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu produzieren. Gleichzeitig sollen ein Höchstmaß an Qualität und der geringstmögliche CO2-Fußabdruck gewährleistet sein.



Der aktualisierte ACC-Kapazitätsplan erfordert Investitionen von mehr als sieben Milliarden Euro, die durch öffentliche Förderung unterstützt und durch Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Ein Konzernsprecher: "Die Schaffung dieses europäischen Batterie-Champions wird Europa dabei unterstützen, die Herausforderungen der Energiewende in der Mobilität anzugehen und die Versorgungssicherheit einer Schlüsselkomponente für die Elektroautoindustrie zu gewährleisten."

