Mercedes-Benz Vanlife-Abenteuer

Der Urlaub mit dem Reisemobil boomt, der Trend zum flexiblen und individuellen Unterwegssein hat sich fortgesetzt. Nicht jeder will oder kann sich jedoch gleich für ein eigenes Reisemobil entscheiden. Diesem Bedarf begegnet die Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH bereits seit 2019 mit dem Angebot der Marco Polo Vermietung.



Der kompakte Campingbus von Mercedes-Benz kann seitdem bequem angemietet werden, entweder direkt an einer der Mietstationen oder online. Rechtzeitig vor dem Start der Camping-Saison 2023 wurde jetzt nicht nur die Marco Polo Flotte deutlich ausgeweitet, sondern es stehen erstmals auch größere Reisemobile auf Basis des Mercedes Benz Sprinter von unterschiedlichen Reisemobil-Herstellern zur Verfügung.



Buchbar sind die Fahrzeuge ab sofort direkt unter der neuen Mietplattform https://camper-mieten.mercedes-benz.de. Bereit stehen die Fahrzeuge dann deutschlandweit an bis zu 25 Mietstützpunkten, welche auf die Vermietung der Reisemobile spezialisiert sind. Fünf davon bedienen die größeren Reisemobile, die ab April verfügbar sind.



"Ob Kurzurlaub zu zweit oder Campingtrip mit der Familie - mit unserem neuen Angebot an zahlreichen Reisemobilen können wir noch flexibler auf Wünsche unserer Kundinnen und Kunden eingehen. Ich freue mich, dass unsere Marco Polo Miete so gut ankommt, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Auch mit unseren Reisemobilen auf Sprinter-Basis zeigen wir, dass Mercedes-Benz als breit aufgestellter Anbieter in der Van- und Transportermiete für alle Gelegenheiten attraktive Angebote machen kann," so Stefan Sonntag, Geschäftsführer Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1