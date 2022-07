Mercedes-Benz präsentiert den "Tourguide"

Passend zur Haupturlaubszeit ist der neue Mercedes me Dienst "Tourguide" als Teil des "MBUX Voice Assistant" verfügbar. Der akustische Reiseführer liest auf Wunsch wissenswerte Informationen über Sehenswürdigkeiten entlang der Fahrtroute auf deutschen Autobahnen vor.



In den Baureihen EQS, EQE, C Klasse, S Klasse, AMG SL, dem neuen GLC sowie dem neuen EQS SUV, die seit dem 1. Juni 2022 produziert werden, steht der Audio-Reiseführer "Tourguide" zur Verfügung. Auf den Sprachbefehl "Hey Mercedes, starte Tourguide" liest das Infotainmentsystem MBUX umfangreiche Informationen über Sehenswürdigkeiten entlang der Fahrtroute vor. Der neue Audio-Reiseführer ist zunächst exklusiv in Deutschland nutzbar. Weitere Länder folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Das System reagiert auf die rund 3.400 braunen touristischen Unterrichtungstafeln entlang der deutschen Autobahnen.



Taucht das erste Schild am Straßenrand auf, beginnt die automatische Sprachansage. Macht der Fahrer eine Pause oder verlässt er die Autobahn, schaltet sich der Service nach 90 Minuten automatisch ab. Der Fahrer kann den Dienst aber auch jederzeit deaktivieren, wiederum per Sprachbefehl oder Touch. Besonders komfortabel: Wer durch das automatische Vorlesen Appetit auf die Sehenswürdigkeit bekommen hat, kann sich per Anwahl der Navigationsfunktion direkt dorthin leiten lassen, ohne Straßen- oder Ortsnamen ansagen oder eingeben zu müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1