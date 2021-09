Mercedes-Benz Lkw: CO2-neutraler Transport bis 2050

Mercedes-Benz Lkw hat sich ein klares Ziel gesetzt: Ein CO2-neutraler Transport auf den Straßen bis 2050. Auf dem Weg dorthin will das Unternehmen bis 2030 in Europa mehr elektrische Lkw verkaufen als nicht-elektrische. "Um das zu schaffen, gibt es nicht die eine perfekte Lösung, keinen Königsweg", sagt Karin Radström, Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Trucks. "Mit Blick auf die vielen unterschiedlichen Anwendungsfälle unserer Kunden folgen wir einer Doppelstrategie - wir entwickeln batterie-elektrische und wasserstoffbetriebene Lkw. Aber es gibt noch viel mehr zu tun - sowohl in Sachen Infrastruktur, als auch mit Blick auf verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen."



Bereits komplett elektrifiziert und lokal CO2-neutral sind der erst im Juni 2021 vorgestellte und ab Oktober 2021 in Wörth in Serie produzierte eActros für den schweren Verteilerverkehr sowie der in der zweiten Jahreshälfte 2022 folgende eEconic für den Kommunaleinsatz.



Aktuell laufen noch intensive Versuchsreihen, bevor der eEconic dann in einem nächsten Schritt in die Praxiserprobung bei Kunden geht. Die zentralen technischen Spezifikationen sind mit denen des eActros weitgehend identisch, der eEconic soll als Abfallsammelfahrzeug die große Mehrheit der typischen Abfallsammelrouten ohne Zwischenladen abdecken. Bereits vor dem Start der Serienfertigung hat ein im Entsorgungsbereich in Dänemark tätiges Unternehmen elf eEconic bestellt.



Für 2024 ist die Serienreife für den ebenfalls batterieelektrische eActros LongHaul geplant und 2027 sollen erste Serienfahrzeuge des GenH2 Truck mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellen-Antrieb an Kunden übergeben werden. Beide Fahrzeuge ermöglichen dann auch im Fernverkehr den lokal CO2-neutralen Straßengütertransport.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1