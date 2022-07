Mercedes-Benz Innovations-Sieger

Im OEM-Ranking des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch-Gladbach ist Mercedes-Benz auf dem Siegertreppchen gelandet - vor VW und Tesla: Mit einem Indexwert von 134 belegt der Stuttgarter Konzern wie zuletzt im Jahr 2019 Rang eins, vor der Volkswagen AG (125) und - mit einigem Abstand - Tesla (87). Derweil holen chinesische Hersteller auf. Unter den Volumenherstellern führt wie im Vorjahr VW das Ranking als innovationsstärkste Marke 2022 an, gefolgt von Ford und dem chinesischen Mischkonzern BYD.



Grund für den Erfolg von Mercedes-Benz ist die mit knapp 50 Prozent höchste Weltneuheitenquote unter den globalen Automobilherstellern. Der Hersteller wird somit seinem Ruf als Pionier der Automobilwelt gerecht. Punkten kann Mercedes-Benz unter anderem im Bereich Elektroantrieb mit dem Mercedes-Benz EQS, der den niedrigsten Verbrauch der BEVs im Segment der Oberklasse aufweist. Im Technologiefeld Connectivity überzeugt Mercedes-Benz mit innovativen Funktionen im Bereich Lichtsysteme und Lenkung, die "over-the-air" aktualisiert werden können.



Die Entscheidungsgrundlage für die Awards bildet die jährliche Studie auf Basis der Innovationsdatenbank des CAM. Seit 2005 erhebt das in Nordrhein-Westfalen ansässige Institut unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Bratzel die Produkt-Innovationen von globalen Automobilkonzernen und bewertet diese nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Für das Jahr 2021 Jahr hat das CAM die Innovationen von 28 globalen Automobilherstellern und Newcomern mit rund 80 Automobilmarken analysiert.



"Neben der Elektromobilität wird ein ständig aktualisierbares Ökosystem von vernetzten Services zu einem zentralen Erfolgsfaktor der Automobilhersteller", sagt CAM-Direktor Bratzel. Dazu müssten alle etablierten Hersteller ihre Kernkompetenzen in diesen Zukunftsfeldern massiv erweitern und für ein schnelles Time-to-Market strategische Kooperationen mit relevanten Digital-Playern eingehen.



Unterdessen sieht die Wirtschaftsprüfergesellschaft PwC chinesische Unternehmen im Aufwind: "Zwar liegen unter den Konzernen mit Mercedes-Benz und VW zwei deutsche Hersteller vorn und sie führen mit ihren Kernmarken auch viele Technologie-Kategorien an, aber erstmals kommen zwei chinesische Unternehmen unter die Top-5 der Automobilhersteller", kommentiert Felix Kuhnert, Automotive Leader bei PwC Deutschland. Der Bereich der Elektroantriebe werde unter den Volumenmarken ebenfalls von chinesischen Marken wie BYD oder Maxus auf den ersten drei Plätzen geprägt. Dies seien die neuesten Befunde einer seit Jahren erfolgreichen Aufholjagd von chinesischen Playern bei der Innovationsstärke.

