Mercedes-Benz GLE und GLE Coupe als Diesel-Mildhybrid

Mercedes-Benz treibt seine Elektrifizierungsstrategie weiter voran und setzt seine großen SUV sanft unter Strom. Ab November 2021 sind der GLE und der GLE Coupe mit dem aktuellen Vierzylinder-Diesel als Mildhybrid erhältlich. Er stemmt 200 kW/272 PS auf die Kurbelwelle, den Verbrauch geben die Schwaben mit 6,3 bis 5,8 l/100 km kombiniert für den GLE 300 d 4MATIC und 6,2 bis 6,1 l/100 km für das Coupe an. Die Preise starten bei 75.053,30 Euro beziehungsweise 79.182,60 Euro für das Coupe.



Das 48-Volt-Bordnetz mit integriertem Startergenerator ermöglicht verbrauchsoptimierendes Segeln, Boosten oder Rekuperieren. Damit der Selbstzünder sauber ist, übernehmen motornah platzierte aktive SCR-Katalysatoren mit separat dosierter AdBlue-Einspritzmenge die Abgasnachbehandlung. Ein speziell beschichtete Dieselpartikelfilter reduziert den Partikelausstoß und ein NOx-Speicherkatalysator speichert laut Mercedes insbesondere bei Kaltstartbedingungen Stickoxide ein, sodass diese bei warmem Motor im SCR-Kat reduziert werden können.



Das jetzt neu eingesetzte Verteilergetriebe mit elektronisch geregelter Lamellenkupplung lässt eine variable Verschiebung des Antriebsmoments von null bis 100 Prozent zwischen den Achsen zu. Damit passt sich der Allradantrieb schnell an die Fahrsituation an und ein Ausbrechen in schnell gefahrenen Kurven kann vermieden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1