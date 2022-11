Mercedes-Benz Classic startet auf dem London-Brighton-Run

Der London to Brighton Veteran Car Run (LBVCR) ist die älteste und wohl auch vielfältigste aller historischer Automobilveranstaltungen mit stets mehreren Hundert Teilnehmern. Bei der aktuellen Ausgabe dieses Highlights der Klassiksaison am 6. November 2022 startet Mercedes-Benz Classic mit einem Mercedes-Simplex 28/32 PS von 1904.



Der LBVCR wird bereits seit 1927 ausgetragen, und das stets nur mit Fahrzeugen, die vor 1905 gebaut worden sind. Das Vorbild des "Runs" geht auf das Jahr 1896 zurück, als eine Liberalisierung der Vorschriften zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit mit dem "Emancipation Run" gefeiert wird. Schon damals führt die Fahrt von London ins 60 Meilen (96 Kilometer) entfernte Brighton.



Der Start des "RM Sotheby's London to Brighton Veteran Car Run" - so der aktuelle Name - erfolgt im Hyde Park mit Sonnenaufgang, am 6. November 2022 somit um 7:03 Uhr. Zugelassen sind zwei-, drei- oder vierrädrige Fahrzeuge mit einem Baujahr vor 1905. Die Antriebe erhalten ihre Energie aus Dampf, Batterien, Benzin oder auch Muskelkraft. Denn seit 2017 dürfen auch historische Fahrräder teilnehmen. Wer das Ziel an der Kanalküste vor 16.30 Uhr erreicht, wird mit einer Medaille belohnt.



"Unsere Teilnahme mit dem Mercedes-Simplex an diesem historischen Rennen ist Ausdruck unserer aktiven Pflege der Markengeschichte und eingebettet in die aktuelle Entwicklung der Mercedes-Benz Group AG", betont Marcus Breitschwerdt, Leiter von Mercedes-Benz Heritage. Der Mercedes-Simplex 28/32 PS wurde zwischen 1904 und 1909 hergestellt. Sein Vierzylindermotor hat einen Hubraum von 5.322 Kubikzentimetern und bietet eine Leistung von 23,5 kW/32 PS bei 1.200 U/min.

