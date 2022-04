Mercedes-Benz arbeitet an CO2-Reduktion

Automobilität und Klimaschutz müssen in Einklang gebracht werden. Die Industrie arbeitet an entsprechenden Konzepten. Beispiel Mercedes-Benz: die Sterne-Marke will CO2-Emissionen bis Ende des Jahrzehnts um mehr als 50 Prozent verringern. Auf seiner ersten digitalen ESG-Konferenz (Environment, Social und Governance) für Investoren und Analysten kündigte das Unternehmen umfassende Maßnahmen an, um CO2-Emissionen zu senken.



Wie bereits auf der UN-Klimakonferenz COP26 im November 2021 bekräftigt, setzt sich Mercedes-Benz für einen schnelleren Wechsel hin zu Elektrofahrzeugen ein. "Der Wunsch nach individueller Mobilität wird immer größer", sagt Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. "Unsere Aufgabe ist, dieses Bedürfnis auf nachhaltige Weise zu erfüllen." Mercedes-Benz habe einen klaren Plan, klimaneutral zu werden. Bis 2030 wolle man die Hälfte des Weges erreichen. Um beim Klimaschutz schneller voranzukommen, sei maximales Engagement und mehr Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft erforderlich.



Ziel des Unternehmens ist es, im Vergleich zu 2020, die CO2-Emissionen pro Pkw über den gesamten Lebenszyklus hinweg bis zum Ende dieses Jahrzehnts mindestens zu halbieren. Die wichtigsten Hebel hierfür sind die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, das Laden mit Grünstrom, die Verbesserung der Batterietechnologie sowie ein umfassender Einsatz von Recyclingmaterialien und erneuerbaren Energien in der Produktion.



Bis 2030 ist vorgesehen, mehr als 70 Prozent des Energiebedarfs in der Produktion durch erneuerbare Energien zu decken. Dies soll durch den Ausbau von Solar- und Windenergie an eigenen Standorten und durch den Abschluss weiterer entsprechender Stromabnahmeverträge erreicht werden.

