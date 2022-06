Mercedes-Benz ab 2030 voll elektrisch

Die europäische Autoindustrie setzt ganz auf Elektromobilität. Ab 2035 darf EU-weit ohnehin kein Benzin- oder Diesel-Pkw mehr zugelassen werden. Mercedes-Benz will seine Hausaufgaben bereits 2030 erledigt haben und bereitet das Produktionsnetzwerk auf ein komplett elektrisches Pkw-Portfolio vor. Der Schwerpunkt soll dabei auf dem Luxus-Segment liegen.



Das künftige Produktportfolio konzentriert sich auf drei Produktkategorien namens "Top End Luxury", "Core Luxury" und "Entry Luxury". Nach den Anläufen der Mercedes-EQ Modelle in den vergangenen Monaten geht Mercedes jetzt den nächsten Schritt: "Wir stellen die Weichen für die künftige Ausrichtung unseres Produktionsportfolios", betont Vorstandsmitglied Jörg Burzer. Gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern setze man die Mercedes-Benz Strategie hin zu "electric only" konsequent um. Das globale Mercedes Benz Produktionsnetzwerk sei dafür nachhaltig, digital und flexibel aufgestellt.



"Wir sind bereit für die schnelle Skalierung der elektrischen Fahrzeugvolumina - nicht zuletzt dank unseres hochqualifizierten und motivierten Teams weltweit." Mit der neuen Produktionsordnung steigere Mercedes weiter die Flexibilität und Effizienz und sichere die Zukunft der eigenen Standorte.



Die Mercedes-Benz Werke Sindelfingen, Bremen, Rastatt und Kecskemet sollen ab Mitte der Dekade mit der Produktion der neuen Modelle im Luxus-Segment beginnen. Das Werk Sindelfingen ist das Leadwerk im Top End Luxury Segment und produziert ab 2025 Modelle der elektrischen AMG.EA-Plattform. Die Mercedes-Benz Werke Bremen und Kecskemet produzieren künftig Modelle der elektrischen MB.EA-Plattform in Europa. Die Werke Rastatt und Kecskemet produzieren ab 2024 die neupositionierten Modelle der MMA-Plattform. Im Rahmen der Umsetzung des Mercedes-Benz Business Plans 2022-2026 investiert das Unternehmen mehr als zwei Milliarden Euro in seine europäischen Produktionsstandorte.



Heute umfasst das Produktionsportfolio sechs vollelektrische Mercedes-EQ Modelle. Diese laufen an sechs Standorten auf drei Kontinenten vom Band und wurden in die laufende Serienproduktion integriert. Die Batterien für die EQ-Elektrofahrzeuge liefert der globale Batterie-Produktionsverbund mit Fabriken auf drei Kontinenten.

