Mercedes auch in der Formel E der Champion

Überraschende Wendungen im Minuten-Takt, große Emotionen bei Mercedes: Nyck de Vries ist der erste Formel-E-Weltmeister. Und seine Mannschaft das erste Weltmeister-Team.



Dem Meisterschaftsführenden genügte in Berlin ein achter Rang, um den Titel zu sichern. Seine Konkurrenten um die WM, die sich im Qualifying bessere Ausgangspositionen gesichert hatten, erlebten zu Beginn des nervenaufreibenden Rennens sportliche Dramen. Der Sieg im abschließenden Rennen der Season Seven ging an Norman Nato, der als Rookie in Tempelhof seinen ersten Erfolg feierte.



Gleich zu Beginn des Rennens fiel die scheinbare Vorentscheidung in dramatischen Szenen: Mitch Evans' Jaguar blieb am Start stehen. Edoardo Mortara (Venturi Racing) konnte dem stehenden Fahrzeug nicht ausweichen - mit diesem Unfall waren zwei der aussichtsreichen Kandidaten bereits ausgeschieden. Nach dem Restart blockierten bei Jake Dennis (BMW) die Hinterreifen in der Anbremsphase zur ersten Kurve und Dennis rutschte in die Mauer - erneut war einer derjenigen aus dem Rennen, die die Hand bereits am WM-Pokal hatten.



"Mir fehlen die Worte. Es war eine so schwierige Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Alles lief auf das letzte Rennen hinaus und ich denke, wir hatten bei allem, was passiert ist, das Glück auf unserer Seite", sagte de Vries. "Ich bin froh, dass nach dem Zwischenfall am Start alle wohlauf sind. Ich denke, wir sind ein unglaubliches Rennen gefahren, wir hatten eine wirklich gute Pace. Es dauert sicher noch ein bisschen, bis ich das realisiere. Aber ich habe eine Weltmeisterschaft gewonnen - und das kann mir keiner nehmen."



Mercedes-Teamchef Ian James: "Nyck de Vries ist so fokussiert und ein echter Racer, er hat sich die Weltmeisterschaft wirklich verdient. Der Erste der Formel E zu sein, ist etwas Besonderes. Heute kam alles zusammen und wir haben auch die Team-Weltmeisterschaft für uns entschieden - daran werden wir uns immer erinnern."

