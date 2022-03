Das Mercedes-AMG Petronas F1 Team kooperiert mit Akkodis, dem neuen globalen Vorreiter für Technologien und digitale Lösungen, entstanden aus Akka & Modis.



Jan Gupta, Präsident des Schweizer Unternehmens Akkodis, sagt: "Als Akka & Modis bringen wir 50.000 Ingenieure und Digitalexperten zusammen, um mit Akkodis einen neuen globalen Vorreiter im Bereich Smart Industry zu schaffen. Mit unserer Expertise unterstützen wir Unternehmen im Bereich IT, Engineering und Forschung & Entwicklung dabei, Innovationen zu skalieren, die digitale Transformation zu beschleunigen und Lösungen für eine intelligentere Zukunft zu finden.



Gupta fügt hinzu: " Nach dem Gewinn der Meisterschaft mit dem Mercedes-EQ Formula E Team als offizieller Engineering-Partner freuen wir uns sehr darauf, als ein weltweit führendes, gemeinsames Unternehmen in die Formel 1 einzusteigen und unsere Expertise weiter auszubauen. Wir wollen das Mercedes-AMG Petronas Formula One Team auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen und Menschen dazu inspirieren, an der Gestaltung einer intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft mitzuwirken."



Akkodis wird damit offizieller Teampartner des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams und stellt Branchenerfahrung und Know-how in wichtigen Technologiebereichen wie Mobilität, Software-und Technologiedienstleistungen, Robotik, Tests,Simulationen, Datensicherheit ,KI und Datenanalyse bereit. , .

