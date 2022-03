Mercedes-AMG bei der Formula 1

Passend zum Saisonauftakt vom 18. bis 20. März beim Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 präsentiert Mercedes-AMG ein neues Official FIA Safety Car und Medical Car - den Mercedes-AMG GT Black Series und GT 63 S 4MATIC+. Beide Modelle sollen zur hohen Sicherheit der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft beitragen.



"Mercedes-AMG durfte in den letzten Jahren zahlreiche großartige Erfolge in der Formel 1 Weltmeisterschaft feiern. Acht Konstrukteurs- und sieben Fahrertitel in den vergangenen acht Jahren sprechen eine deutliche Sprache. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir unser Engagement als Ausrüster des Safety Cars und des Medical Cars nach mehr als 25 Jahren weiter verlängern - und das mit zwei herausragenden Fahrzeugen aus unserem Portfolio", erklärt Philipp Schiemer, Vorsitzender der Geschäftsführung Mercedes-AMG GmbH.



Beide Einsatzfahrzeuge sind technisch weitestgehend serienmäßig, erhielten aber umfangreiche Maßnahmen für die speziellen Aufgaben auf der Strecke. Augenfälligstes Merkmal des Official F1 Safety Cars ist das Fehlen des bislang bekannten Signalbalkens auf dem Dach. Dieser hätte die ausgefeilte Aerobalance des AMG GT Black Series gestört. Die Entwickler in Affalterbach dachten sich daher etwas völlig Neues aus: Die obligatorischen Signalleuchten sind an der Front in den oberen Bereich der Windschutzscheibe integriert. Am Heck wurden die Leuchten elegant in den Heckflügel integriert. Reaktionsschnelle und sparsame LED übernehmen sämtliche Signalfunktionen.



Vorn sind rechts und links neben dem AMG-Logo in Höhe der Sonnenblenden je drei kleine orangefarbene Leuchtmodule und je ein großes grünes Modul positioniert. Der Heckflügel trägt im oberen Hauptblatt 13 orangefarbene Leuchten: je drei links und rechts außen mit Dauerlicht. Dazu kommen sieben in der Mitte als Flashlights, die bei Bedarf blinken. Des Weiteren gibt es vier breitere, grüne LED-Leuchtmodule. In dem rechten Flügelfuß sind zwei winzige Videokameras eingebaut, deren Bilder in den Innenraum übertragen werden.



Eine Kamera dient als elektronischer Rückspiegel für den Beifahrer (kleiner Monitor am Dachhimmel rechts neben dem konventionellen Innenspiegel), die andere überträgt ein TV-Livebild. Als Service für die Zuschauenden auf den Tribünen gibt es außerdem je ein Leuchtmodul in den hinteren Seitenscheiben, die im Einsatz "SC" (für Safety Car) in Orange anzeigen.



Der Innenraum des Official F1 Safety Cars entspricht dem serienmäßigen AMG GT Black Series mit dem optionalen Track Package inklusive Überrollschutz. Der geschraubte, leichte Titanrohrkäfig des Überrollschutzsystems besteht aus einem Hauptbügel, einer Gurtbefestigungsstrebe, zwei Heckstreben sowie einem diagonalen Heckkreuz. Das System erhöht die bereits exzellente Fahrzeugsteifigkeit weiter und hat somit einen positiven Einfluss auf die Fahrdynamik des Fahrzeugs, so der Hersteller.

